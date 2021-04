Viterbo, slitta l'approvazione del bilancio. I consiglieri comunali non hanno nemmeno la bozza

17 aprile 2021 a

Che fine ha fatto il bilancio di previsione approvato già da qualche giorno dalla giunta comunale? Entro il 30 aprile dovrebbe essere votato dal Consiglio, ma del documento non c’è traccia. Nel senso che non è stato ancora portato a conoscenza dei consiglieri. Né di minoranza, né di maggioranza. Per questo motivo, durante la seduta di giovedì sera non sono mancate forti critiche all’indirizzo dell’assessore Contardo, anche perché in questo modo si rischia (e quasi sicuramente sarà così) di non rispettare la scadenza del 30. Bordate per questa situazione sono state lanciate sia dai consiglieri di minoranza, ma anche da Giulio Marini della maggioranza.

“A fine marzo - ha detto il capogruppo Pd Alvaro Ricci - Contardo mi prometteva che a breve avremmo ricevuto, noi consiglieri, il testo del bilancio di previsione. Siamo a oltre metà aprile e ancora non lo abbiamo visto. Si tratta di questioni molto tecniche che necessitano di approfondimento: quando potremo iniziare a studiarlo?”. “Non capisco - ha aggiunto invece Luisa Ciambella rivolgendosi al vicesindaco - come questa maggioranza possa continuare a navigare a vista così. Ci avete dato un calendario dei lavori molto confuso”.

Lamentele, come detto, sono arrivate anche dai consiglieri di maggioranza: Sergio Insogna (Fondazione), il capogruppo di Forza Italia, Giulio Marini, e perfino il presidente del parlamentino viterbese, Stefano Evangelista della Lega, lo stesso partito dell’assessore: “Il bilancio di previsione non lo conosco neanche io - ha detto proprio Evangelista -. So che è stato approvato dalla giunta e stiamo aspettando il parere dei revisori dei conti. In ogni modo sollecito l’assessore Contardo a farlo avere al più presto a tutti i consiglieri”.

“Un atto approvato dalla giunta - ancora Ricci - non deve aspettare il parere dei revisori per essere consegnato ai consiglieri”. Mentre Marini ha aggiunto: “Lo dico all’amico Contardo: è una prassi consolidata, per abbreviare i tempi, che si possa avere il bilancio approvato dalla giunta sul tavolo dei consiglieri prima del parere dei revisori dei conti”.

L’assessore ha provato a difendersi: “Abbiamo fatto delle riunioni con i capigruppo di maggioranza. Una quindicina di incontri: credevo che ogni capogruppo avesse poi informato gli altri consiglieri di maggioranza e che quindi il bilancio fosse noto a tutti”.

Fatto sta che adesso non potrà essere approvato entro il termine canonico del 30 aprile: dopo il deposito del documento i consiglieri hanno infatti a disposizione 20 giorni per studiare la bozza uscita dalla giunta. Ci sarà dunque necessariamente uno sforamento. Che per l’opposizione è indice di una cattiva amministrazione comunale.

