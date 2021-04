Viterbo, sanità. Un anno di attesa per Tac e risonanza magnetica

Massimiliano Conti 17 aprile 2021 a

Un anno per una Tac al torace. Un anno per una risonanza magnetica alla zona pelvica. Idem per una colonscopia. Sono alcuni dei tempi di attesa nella Asl di Viterbo riportati sul sito della Regione Lazio. Della riduzione dei tempi annunciata nel 2016 da Zingaretti con tanto di campagna pubblicitaria in grande stile al momento non c’è traccia. Anzi, la pandemia ha inevitabilmente contribuito ad allungare i tempi.

Il rapporto stilato dall’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, per quanto riguarda il Lazio o è impietoso: nell’anno orribile del Covid si sono persi nella nostra regione il 36,4% dei ricoveri programmati, il 33,6% degli screening e il 31,5% delle visite specialistiche e degli esami ambulatoriali. In sintesi: un cittadino su tre rinuncia a prevenzione e cure a fronte dei tempi di attesa sempre più biblici.

A Viterbo, dove già in epoca pre-Covid le cose andavano male, le attese sono diventate insostenibili, tanto che molti cittadini scelgono di “emigrare” in altre province e regioni contribuendo ad aumentare il fenomeno della mobilità passiva, che da anni vede Viterbo stazionare agli ultimi posti della classifiche nazionali. Alla data di ieri questi erano i tempi di attesa nella Tuscia per alcuni dei più comuni esami diagnostici pubblicati nel monitoraggio regionale: un anno per una Tac con o senza contrasto al torace, un anno per una esofagogastroduedonoscopia, un anno per una colonscopia, un anno per una risonanza magnetica a pelvi, prostata e vescica. Tempi incompatibili con le più elementari regole di prevenzione.

Al di là della campana regionale, per tastare il polso della sanità viterbese in questo periodo è sufficiente rivolgersi a qualsiasi cup per avere più o meno le stesse risposte: la scorsa settimana la prima disponibilità per una Tac al torace era per il 16 aprile, vale a dire ieri. A Magliano Sabina però, non proprio il più comodo dei posti da raggiungere per un viterbese, per un cittadino dell’Alta Tuscia o del litorale. In provincia di Viterbo la prima data utile è ad agosto, all’ospedale di Civita Castellana. A Belcolle nessuna disponibilità. Per una risonanza magnetica all’addome inferiore bisogna migrare a Roma: a luglio a Tor Vergata o a ottobre al Sant’Andrea. Chi deve fare una colonscopia deve invece rassegnarsi: non ci sono disponibilità in regione di qui a un anno, mentre per una esofagogastroduedonoscopia il primo appuntamento disponibili è per dicembre, ma a Civitavecchia. D’altra parte, dei fondi anziati a suo tempo da Zingaretti per abbattere le liste d’attesa e migliorare i servizi sanitari del Lazio a Viterbo sono arrivate le briciole: meno di 300 mila euro su un totale di circa 5 milioni e mezzo. All’ultima provincia dell’impero la Regione regala solo rifiuti.

