Lazio, scandalo rifiuti. Il legale di Flaminia Tosini vuole parlare con i pm

17 aprile 2021 a

a

a

Inchiesta sulla gestione dei rifiuti nel Lazio, nuova svolta in vista. Il difensore della ex dirigente regionale Flaminia Tosini, l’avvocato Marco Valerio Mazzatosta, ha chiesto di essere sentito dai pm romani Paolo Aiello e Nunzia D’Elia. La richiesta sarebbe stata presentata dal legale all’indomani dell’interrogatorio di garanzia del 22 marzo scorso. Flaminia Tosini, arrestata insieme all’imprenditore Valter Lozza con le accuse di concussione, corruzione e turbata libertà di procedimento di scelta del contraente, dal 15 marzo si trova ai domiciliari a seguito di un’inchiesta della Procura di Roma sulla gestione dei rifiuti della Regione Lazio.

Flaminia Tosini si dimette dal Consiglio comunale

Il legale ha fatto sapere che i pm avrebbero avanzato una istanza di revoca della misura cautelare relativamente al solo reato di concussione, ma il gip non si è ancora espresso. Flaminia Tosini, durante l’interrogatorio di garanzia, ha affermato di non aver favorito l’imprenditore Valter Lozza per la realizzazione della discarica Malagrotta 2 e che il loro rapporto di amicizia non ha in alcun modo interferito nelle sue scelte. L’ex dirigente ha chiarito questo aspetto rispondendo a tutte le domande dei magistrati volte a sviscerare in particolar modo la relazione che intercorreva tra lei e l’amministratore delle società Ngr Srl e Mad Srl, attive nel settore dello smaltimento dei rifiuti. Stando alle ipotesi accusatorie, gli inquirenti ritengono che Lozza avesse avuto a disposizione una corsia preferenziale proprio in virtù del legame con Flaminia Tosini. A questo proposito, sulla base delle intercettazioni, gli investigatori sostengono infatti che Tosini avesse messo in atto una serie di accortezze burocratiche e avesse fatto pressioni per far sì che l’apertura della discarica e il conseguente giro d’affari finissero nelle mani di Lozza.

Tonnellate di rifiuti da Roma in arrivo a Monterazzano. Zingaretti ha firmato l'ordinanza

Un'inchiesta che ha scosso la Regione e la Tuscia, dove Flaminia Tosini è molto conosciuta (prima dell'arresto era vicesindaco di Vetralla e si sarebbe candidata sindaco) e che non è ancora terminata.

Rifiuti da Roma, la Tuscia stretta nella lotta tra Zingaretti e Raggi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.