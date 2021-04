Viterbo, case popolari. La commissione comunale fissa i prezzi delle aree. Ecco dove sorgeranno i palazzi

Alessandro Quami 14 aprile 2021 a

a

a

Viterbo, approvata la proposta di delibera sull'individuazione e sui prezzi di vendita o di cessione in diritto di superficie di aree e fabbricati, in merito a case popolari o terreni per attività produttive o del terziario. Su proposta dell'assessore all'Urbanistica Claudio Ubertini, i componenti della terza commissione hanno detto sì al testo della della proposta di delibera: i voti favorevoli sono stati quelli dei consiglieri di maggioranza che partecipano alla commissione, mentre i consiglieri di minoranza si sono astenuti. “La proposta di delibera è propedeutica al bilancio di previsione”, ha spiegato l'assessore della Lega Ubertini. Che ha letto il dispositivo della proposta prima della votazione. L'oggetto della proposta di delibera è: “Individuazione delle aree e determinazione dei prezzi di cessione in proprietà o diritto di superficie delle stesse, ai sensi dell'articolo 172 comma 1 lettera B) del decreto legislativo numero 267 del 2000. Bilancio di previsione 2021”.

Recovery Fund, Palazzo dei Priori chiederà 35 milioni



Ecco le aree individuate, sia di Viterbo città che delle frazioni, e i relativi prezzi che dovranno essere approvati in via definitiva dal Consiglio comunale in sessione plenaria. L'amministrazione comunale sta trasformando in piena proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nelle zone Peep (piani per l’edilizia economica e popolare) del Comune: le zone Peep nel capoluogo sono Pila, Carmine, Barco, Pilastro, Santa Barbara-Capretta, Capretta-Ellera, Santa Lucia. Le zone Peep nelle frazioni sono a Grotte Santo Stefano in località Pietrafitta, a Bagnaia in località Pian di Quercia, a San Martino al Cimino nelle località Fossaccio e Chiesa nuova, a La Quercia in località Campo Graziano, a Fastello, a Roccalvecce e a Sant'Angelo. “Le aree da cedere in proprietà, già concesse in diritto di superficie – si legge nella proposta di delibera – sono quelle che ricadono in tutte le zone Peep del capoluogo e delle frazioni. Le aree saranno cedute in proprietà su proposta del Comune, previa adesione dei proprietari delle singole unità immobiliari alla proposta”.

Impianto fotovoltaico vicino a Ferento. Convocato Consiglio comunale straordinario

I prezzi di cessione delle aree sono stabiliti per il 2021: La Pila e Barco a 79 euro a metro quadro; Pilastro (viale Buozzi), 63 euro al metro quadro; Santa Barbara-Capretta, 58 euro; Capretta-Ellera, 70 euro; Santa Lucia, 63 euro; Carmine primo 60 euro; Carmine secondo e Salamaro, 58 euro; La Quercia (Campo Graziano), 51 euro; San Martino Chiesa nova e Fossaccio, 46 euro; Bagnaia Pian di Quercia, 46 euro; Grotte Santo Stefano-Pietrafitta, 41 euro; Fastello, 17 euro; Roccalvecce e Sant'Angelo, 23 euro al metro quadro.

I prezzi proposti per la cessione in proprietà di aree produttive di nuova edificazione comprese nelle nuove zone Peep, sono questi: piano di zona Acquabianca, 30 euro al metro cubo edificabile su ogni singolo lotto; piano di zona Sbarri, 30 euro; piano di zona Ponte dell'Elce, 30 euro; piano di zona Santa Barbara, 30 euro; piano di zona Pilastro-Riello, 40 euro al metro cubo; piano di zona Pilastro-Riello lotto 2, 40 euro al metro cubo più 15 euro al metro quadro.

Edilizia, decolla il superbonus 110%. Quasi 700 domande in Comune

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.