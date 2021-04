Viterbo, Massimo Erbetti in Regione. Il consigliere comunale del M5s nello staff dell'assessore Roberta Lombardi

14 aprile 2021 a

Massimo Erbetti entra a fare parte dello staff di Roberta Lombardi. In questi giorni ha firmato il contratto come dipendente della giunta regionale. Il pentastellato viterbese, consigliere comunale a Palazzo dei Priori, arriva quindi in Regione per lavorare gomito a gomito con il neo assessore alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi).

Erbetti farà anche da “ufficiale di collegamento” tra l'assessorato e la Tuscia. Un ruolo che giocherà in sinergia con l'altro assessorato ottenuto dai Cinque Stelle: Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa; retto da Valentina Corrado.

“Ho ricevuto una telefonata diretta dall'assessore Lombardi per fare parte del suo staff come raccordo tra l'assessorato e la Tuscia. Non ho esitato. Mi ha fatto molto piacere questa proposta. Il lavoro riguarda l'Ambiente, la transizione ecologica. Si tratta di un assessorato strategico, dove si contribuisce a costruire il futuro. Sono stato felice di questa proposta e il mio impegno su Roma mi porterà a collaborare anche con Valentina Corrado. Lei è a capo di un settore che mia affascina e sul quale credo il nostro territorio abbia molto da dire come il turismo. Sono felice, onorato. Sono anche consapevole che per me si tratta di una grande responsabilità. Viterbo è sempre stata una cenerentola dimenticata da tutti, questa è invece una prova di presa in considerazione”. Queste le parole di Erbetti. L'ingresso dei pentastellati nella maggioranza a sostegno del presidente Nicola Zingaretti è avvenuto lo scorso marzo con il rimpasto di giunta e l'ingresso della Lombardi e della Corrado al posto rispettivamente di Alessandra Sartore e Giovanna Pugliese. L'ingresso di Erbetti nello staff della Lombardi rafforza i rapporti diretti tra Viterbo e la Regione, ente fondamentale per molti aspetti dello sviluppo del territorio.

