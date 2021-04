Viterbo, lancio di sassi durante gli allenamenti della Scuola calcio a Soriano nel Cimino. Pietra sfiora preparatore portieri

Alessio De Parri 13 aprile 2021 a

I tesserati delle giovanili della Sorianese sono diventati il bersaglio di alcuni ragazzi che non potevano trovare modo più stupido per “divertirsi”: quello di lanciare sassi in campo dal muraglione esterno allo stadio “Celso Perugini” proprio durante gli allenamenti delle squadre rossoblù. Episodi che nelle ultime tre settimane si sono ripetuti in 2-3 occasioni. In una di queste ha rischiato veramente grosso il preparatore dei portieri della Sorianese, che per poco non è stato centrato da un sasso scagliato dall’improvvisato “terrazzino” che sovrasta l’impianto cimino.

Anche i carabinieri della stazione di Soriano sono venuti a conoscenza di quanto è accaduto, fatti incresciosi che hanno mandato su tutte le furie la Sorianese, che ha condannato gli episodi attraverso un post sulla propria pagina Facebook. “Speravamo proprio di non dover arrivare a scrivere un post del genere - affermano dalla società -, fiduciosi che si fosse trattato di un semplice caso isolato, e invece ci troviamo al punto di dover condannare alcuni fatti che sono avvenuti al campo sportivo durante gli allenamenti dei nostri ragazzi, atti che per di più mettono a rischio la loro incolumità. Alcuni ragazzi si sono resi artefici del lancio di pietre e di sassi dall’improvvisato ‘terrazzino’ sopra al muraglione del campo, rischiando più volte di colpire i nostri tesserati”.

Un punto, quello, che sovrasta il terreno di gioco del Perugini al quale si può accedere anche perché la recinzione è stata divelta e dunque c’è la possibilità di affacciarsi proprio sul campo in sintetico dello stadio, tra l’altro rinnovato di recente. “Ci rendiamo conto che quello che stiamo attraversando è un momento difficile per i ragazzi -proseguono dalla Sorianese -, dove qualsiasi cosa può sembrare uno svago, ma non possiamo di certo definire ‘divertimento’ questo tipo di comportamento. Condanniamo perciò questi fatti, invitando allo stesso tempo i genitori di questi ragazzi a prestare maggiore attenzione e ad accertarsi che eventi simili non riaccadano in futuro. E’ tra l’altro estremamente pericoloso il posto da dove vengono lanciati i sassi - concludono dalla Sorianese -, una zona dove non ci sono barriere o protezioni di sorta che potrebbero evitare un’eventuale caduta da più di 15 metri di altezza. Invitiamo quindi questi ragazzi, senza il minimo rancore o risentimento, a prendere parte alle attività che promuoviamo attraverso la nostra Scuola calcio e a trovare nello sport il giusto sfogo per una situazione che ci rendiamo conto sia per tutti particolarmente complicata”.

