Viterbo, neonato morto a Belcolle. Palloncini bianchi e celesti per l'addio al piccolo Lorenzo

Decine di palloncini bianchi e celesti lanciati in cielo, sotto una pioggia insistente, al passaggio della piccola bara bianca. E’ stato questo l’ultimo, straziante saluto al piccolo Lorenzo, morto l’8 aprile scorso all’ospedale di Belcolle. La scomparsa del neonato, che aveva solo 21 giorni di vita, ha commosso l’intera città.

Ieri, 12 aprile, la basilica della Madonna della Quercia era gremita per i funerali. Parenti, tantissimi amici, ma anche persone che non conoscevano la famiglia, si sono stretti attorno ai giovani genitori, Alessandro e Sara, distrutti dal dolore per la perdita del loro bambino. Alle esequie erano presenti, tra gli altri, anche il sindaco Arena e il consigliere comunale Marini.

“I vostri parenti e amici sono qui per aiutarvi ad affrontare questo tremendo momento - ha detto durante l’omelia il parroco della Quercia, don Massimiliano Blasi rivolto ai genitori di Lorenzo -, un momento che va oltre la nostra razionalità. Dio ci dice che ciò che sembra finire, al contrario, si apre invece verso un orizzonte diverso. Lorenzo non scompare dalla vostra vita, non viene cancellato dal vostro cuore e dalla vostra mente, anzi, forse in un modo più grande vi viene inciso a chiare lettere perché quel dono ricevuto con la sua vita resti per sempre, perché voi possiate continuare il vostro cammino accogliendo ciò che Lorenzo in pochi giorni vi ha consegnato - ha concluso il sacerdote -. Innanzitutto l’amore sconfinato di un bimbo capace di stravolgere la vita di un genitore. Ecco, ora quell’amore sconfinato diventi il vostro modo di vivere, di amare e di essere uno accanto all’altro. In questo momento di dolore e rabbia solo il grande amore che vi ha insegnato Lorenzo vi aiuterà ad andare avanti”.

