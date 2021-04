Viterbo Covid, calano i contagi. Il sindaco Arena: "Negozi e locali devono riaprire"

13 aprile 2021 a

“E’ ora di considerare le riaperture delle attività commerciali da troppo tempo in sofferenza per lo stop dovuto al Covid. Ristoranti, bar e negozi, ad oggi su Viterbo, osservando alcune regole di base essenziali, potrebbero tirare il fiato e riprendere in mano il loro lavoro”. A pensarla così è il sindaco Giovanni Arena. I dati confortanti dei contagi, infatti, permettono valutazioni diverse rispetto a qualche tempo fa e così il primo cittadino auspica un progressivo allentamento delle restrizioni.

“Le attività sul territorio – dice Arena - hanno sofferto troppo, la gente non ce la fa più. L’esasperazione è arrivata al limite e mi auguro che a livello governativo si arrivi a considerare i nuovi dati e a pensare alle modalità di una progressiva riapertura. Tra l’altro i titolari dei vari esercizi hanno avuto un comportamento irreprensibile. Nonostante lo sfinimento, dovuto ai mesi di chiusura e che hanno fiaccato la loro economia, hanno comunque mantenuto un rigore morale e una osservazione rispettosa delle regole. Sarebbe stato facile cavalcare l’onda della protesta e fare muro. Per fortuna così non è stato, si è decisa la linea più morbida, un’attesa di tempi migliori. I dati - continua il sindaco - sono in diminuzione, un calo sensibile e oggettivo per Viterbo che ad oggi, se potesse essere considerata a sé stante, sarebbe gialla. E questo è un dato di fatto. Certo, so che le decisioni del Governo vengono prese a livello regionale e si possono modificare solo in senso restrittivo, si veda il caso di regioni che hanno al loro interno città rosse. Ma il miglioramento per noi comunque c’è”.

Secondo lei sarà un mese di aprile diverso?

"E' un mio auspicio. Ritengo che i protocolli esistenti possano essere applicati in modo sereno, a tutela della salute, permettendo nel contempo anche la ripresa dell’economia. Penso ai tanti locali che hanno la possibilità con la bella stagione di ospitare gente all’aperto, fattore importante per limitare i rischi. Ormai quasi tutti hanno questi spazi e la sicurezza sarebbe rispettata. Il 20 aprile è in arrivo la decisione di chi ci governa, la speranza è quella di un ritorno graduale alla normalità. Ne sentiamo il bisogno”.

Locali aperti a pranzo e anche a cena?

“Intanto sarebbe già buono partire con il pranzo. Fare un passo alla volta ci tutela di più, per non vanificare tutta la fatica fin qui fatta. Strada facendo, se i dati continueranno ad essere buoni e l’indice di contagio in continuo calo, si potrà cominciare a prendere in considerazione anche l’apertura serale”.

