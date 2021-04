Viterbo, quartieri al buio: tempi lunghi per sostituire le lampadine

12 aprile 2021 a

Intere zone della città al buio. A Viterbo negli ultimi tempi succede sempre più spesso soprattutto nei quartieri fuori le mura - ma in alcuni casi anche all'interno del centro storico - tanto che da parte di molti cittadini iniziano a levarsi forti proteste. Con il ritorno dell'ora legale, da fine marzo la situazione è migliorata ma i disagi nell'inverno ormai concluso sono stati molti. Il problema è ben conosciuto anche in Comune e, nella maggior parte dei casi, non è originato da interruzioni o guasti della rete elettrica quanto da un cause molto più banali: le lampadine dei lampioni che si fulminano e non vengono sostituite tempestivamente.

Ad occuparsi della pubblica illuminazione nella città dei papi, per la cronaca, sono due ditte: una di queste è Enel ed è proprio nelle zone sotto la gestione della multinazionale dell'energia che, a quanto pare, si verificano con maggiore frequenza i black out. Da quando i cittadini segnalano il problema al numero verde a quando gli operai intervengono per riparare il guasto o per sostituire la lampadina spesso trascorrono diversi giorni. Almeno a quanto riferiscono alcuni residenti delle zone periferiche della città. Qui, dopo il tramonto, in mancanza di luce aumenta inevitabilmente il senso di insicurezza della popolazione.

A Palazzo dei Priori c'è chi, alla luce delle ripetute segnalazioni, si è messo alla ricerca dei contratti stipulati a suo tempo con le ditte per verificare le clausole e le eventuali penali da applicare in caso di inottemperanza. A partire dal 2001 la manutenzione dell'illuminazione pubblica nel capoluogo era stata in carico al Cev, una delle tre società partecipate, insieme a Robur e Francigena, volute dall'allora amministrazione Gabbianelli per razionalizzare la gestione dei servizi pubblici. Delle tre “sorelle”, come noto, solo Francigena (farmacie, parcheggi e trasporto urbano) è tuttora in vita. Palazzo dei Priori non è mai entrato invece in Esco Tuscia spa, l'azienda di servizi energetici interamente pubblica, il cui socio di maggioranza è la Provincia con l'89% delle azioni, che gestisce l'illuminazione in una ventina di comuni del Viterbese.

