Dodi Battaglia a Civita di Bagnoregio. Il chitarrista dei Pooh gira un videoclip | Foto

La leggendaria chitarra dei Pooh Dodi Battaglia a Civita di Bagnoregio per girare il video del suo nuovo singolo, di imminente uscita, che avrà come titolo “Resistere”. Una canzone sul senso profondo della vita che trova in questo angolo di mondo, sospeso sulla Valle dei Calanchi, la rappresentazione iconica del senso del resistere. Dodi e i professionisti che stanno lavorando con lui al progetto di un nuovo disco, sono arrivati venerdì, 9 aprile, a Civita all’alba, poco dopo le 5 del mattino, e sono rimasti nel borgo fino al tramonto. “Ci interessava cogliere tutte le diverse luci della giornata in un posto straordinario e profondamente significativo come Civita – dichiara l'artista -. La prima volta che ci sono stato erano gli anni novanta ed ero con i Pooh in concerto allo stadio di Bagnoregio. Ricordo ancora - sottolinea Dodi Battaglia -, l'effetto che provai quando mi trovai davanti questo borgo sospeso. Quando abbiamo saputo della candidatura Unesco e che questa ha al centro il concetto di resilienza non abbiamo esitato un attimo e ci siamo piombati qui”.

Il singolo è previsto in uscita per il 16 di aprile e per l’occasione sarà pubblicato anche un importante servizio fotografico sul noto magazine Chi. Per il 14 maggio invece è atteso il nuovo disco “Inno alla Musica”. Al suo interno, oltre all'ancora inedito “Resistere”, sarà presente anche il brano “Una storia al presente”, canzone dedicata al batterista storico dei Pooh, recentemente scomparso, Stefano D’Orazio. Un amico più che un collega sia per Dodi che per tutto il gruppo.

La candidatura di Civita di Bagnoregio all'Unesco presentata a Parigi

“Inno alla Musica” è una raccolta di inediti di Dodi Battaglia, che sancisce la nuova direzione artistica intrapresa dal compositore e interprete originario di Bologna. “Resistere” vuole essere una delle anticipazioni del nuovo progetto discografico, che vede l’artista per la prima volta dopo il 2016, mettersi alla prova completamente da solo. Dopo i molteplici successi ottenuti con la band più rappresentativa del panorama musicale italiano, quei Pooh che nel 2016 hanno salutato il pubblico con una tournée memorabile, negli ultimi quattro anni Dodi Battaglia ne ha interpretato il ricco repertorio. Ora si rimette in gioco dando libera espressione alle sue ispirazioni personali e suggestioni. Il video di “Resistere” è stato interamente girato in una Civita deserta per le restrizioni di contrasto al Covid-19.





