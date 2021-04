Viterbo, positivo un agente della polizia locale di Nepi. Vigili in quarantena

11 aprile 2021 a

a

a

I nuovi positivi nella Tuscia sono 43. Tra questi c’è anche un agente della polizia municipale di Nepi. Un fatto non di poco conto, visto che l’accertata positività ha posto in quarantena tutti i colleghi. Per cui, da ieri, 10 aprile, tutti gli agenti della Municipale di Nepi sono in quarantena. Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su sette cittadini di Viterbo, sei di Civita Castellana, tre di Capranica, tre di Montefiascone, tre di Tarquinia, due di Canepina, due di Canino, due di Fabrica di Roma, due di Vetralla, e uno, rispettivamente, di Blera, Castel Sant’Elia, Faleria, Farnese, Ischia di Castro, Montalto di Castro, Monterosi, Orte, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Tuscania, Valentano e Villa San Giovanni in Tuscia. Solo per una persona si è reso necessario il ricovero in ospedale. Sono invece 49 i pazienti guariti: 15 a Viterbo, sei Oriolo Romano, cinque a Soriano nel Cimino, quattro a Sutri, tre a San Lorenzo Nuovo, tre a Civita Castellana, due a Tarquinia, due a Vetralla, e uno, rispettivamente, a Caprarola, Ischia di Castro, Marta, Montefiascone, Nepi, Orte, Ronciglione, Tuscania e Vasanello.

Morto con il Covid in una clinica campana. I familiari: “Vogliamo giustizia”

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, 34 sono ricoverate nel reparto di malattie infettive, sette in terapia intensiva Covid di Belcolle, 33 in medicina, otto in medicina riabilitativa a Montefiascone e 1.250 stanno trascorrendo la convalescenza a casa. Sale a 12.115 il numero delle persone negativizzate. In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 13.850.

Arena: "I bus della Francigena sanificati tutti i giorni"

Sono guariti 49 pazienti residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 15 a Viterbo, 6 Oriolo Romano, 5 a Soriano nel Cimino, 4 a Sutri, 3 a San Lorenzo Nuovo, 3 a Civita Castellana, 2 a Tarquinia, 2 a Vetralla, 1 a Caprarola, 1 a Ischia di Castro, 1 a Marta, 1 a Montefiascone, 1 a Nepi, 1 a Orte, 1 a Ronciglione, 1 a Tuscania, 1 a Vasanello. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 133.551 tamponi.

Coronavirus, il bollettino di oggi: 43 nuovi casi e 49 guariti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.