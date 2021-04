Vittorio Sgarbi: "E' censura". Youtube sospende il suo canale per una settimana

10 aprile 2021 a

Vittorio Sgarbi "sanzionato" da Youtube. Il canale del parlamentare e sindaco di Sutri è stato sospeso per delle presunte violazioni e resterà congelato per una settimana. A darne notizia è stato lo stesso Sgarbi, nella serata di sabato 9 aprile, sul suo profilo Facebook (sul quale invece si possono vedere tutti i video): "Il ‘politicamente corretto’ uccide, giorno dopo giorno. la libertà di espressione. Le parole fanno paura. Il mio canale YouTube è stato 'congelato' per una settimana. Non ci sono altre parole: si chiama censura”. Lo scrive il parlamentare su Fb per poi aggiungere. “I miei video, dunque, fin quando non sarà ripristinata la libertà di espressione, saranno ospitati sul canale del mio Ufficio Stampa”.

In ogni caso Sgarbi continua la sua battaglia contro le misure restrittive imposte dal governo per contenere il Covid pubblicando un nuovo video sul canale dell'ufficio stampa e su Facebook. "Da un anno a questa parte sono l'unico che non porta la mascherina all'aperto. Non è sottovalutazione del problema ma perché respirare l'aria libera di queste belle giornate mi sembra quello che mi hanno insegnato i medici da quando ero bambino". Sgarbi dunque cita uno studio irlandese che rileva come soltanto "lo 0,1% delle infezioni è riconducibile ad attività all'aperto". "Evidentemente - continua - chi ci ha chiuso in casa ha fatto il nostro danno. E' in casa che, essendo piccoli gli spazi, tu puoi prendere il contagio da qualcuno che si è contagiato. Stare all'aperto non solo fa bene, ma riduce al minimo di prendersi il Covid".

"Ci hanno chiuso in casa - ha concluso Sgarbi - perché ci volevano malati in casa. E' una congiura? Non lo so. certamente è una follia. Perché sono stati così traditori i medici. Perché hanno criminalizzato a tal punto la malattia da farci sentire come se fossimo durante una peste?"

