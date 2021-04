Viterbo, Maria Virginia Rizzo nominata commissario del Comune di Orte

Sergio Nasetti 11 aprile 2021 a

a

a

Il prefetto Bruno ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Orte e ha nominato commissario Maria Virginia Rizzo, che sarà in carica a partire da domani. Maria Virginia Rizzo, 66 anni, viceprefetto e presidente della commissione territoriale per la protezione internazionale, fino a ieri in servizio ad Ancona, è nata a Roma ed ha intrapreso la carriera prefettizia nel 1982. Intanto, gli ex consiglieri di maggioranza Daniele Proietti, Claudia Paolessi, Valeria D’Ubaldo, Enrico Delle Macchie e Alessandra Proietti, dopo la caduta dell’amministrazione intervengono con un comunicato congiunto, in merito alle dichiarazioni dei gruppi di minoranza sulle “presunte incapacità di gestione dei collaboratori”.

Boati sotterranei, i sismologi escludono terremoti. Indagini con il satellite

“Ci corre l’obbligo - spiegano - di precisare che si è di fronte ad un fantasioso e difficile stravolgimento della realtà. I consiglieri Bacchiocchi e Tofone, che hanno abbandonato la maggioranza, si sono caratterizzati e distinti, seppur in maniera diversa, per eccessivo individualismo e attitudine a correre più alla ricerca del consenso personale rispetto all’interesse collettivo. L’atteggiamento del sindaco durante l’intero corso del mandato, e ancor più in questa fase, lungi dall’essere carente in termini di inclusione, come vagheggiato da alcuni dei pugnalatori di mercoledì 7 aprile, è stato al contrario inclusivo fino all’ultimo. Lo stesso non ha mai gettato benzina sul fuoco e ha sempre creduto in una ricomposizione dei conflitti. Con questo - aggiungono - non si vuole negare che all’interno della maggioranza, anche tra chi è rimasto a bordo, non siano mai esistiti dei contrasti o delle differenze di vedute. Tuttavia, le stesse hanno sempre posto in primo piano e quale priorità ineludibile l’interesse primario di Orte e del bene comune”.

Passa la sfiducia al sindaco. Cade l'amministrazione Giuliani

I cinque consiglieri dell’ex maggioranza ribadiscono con forza che il sindaco è sempre stato aggregante e ben disposto al confronto costruttivo per lo sviluppo e la crescita della città. “Condanniamo ancora una volta – concludono - l’atteggiamento irresponsabile dei consiglieri che hanno sostenuto la mozione di sfiducia presentata dall’opposizione e consegnato le sorti della città al commissario prefettizio in un momento critico e di emergenza come quello che stiamo vivendo, un gesto ingiustificato contro i cittadini e la città di Orte”.

Il sindaco Giuliani dopo la sfiducia: "Torneremo più forti"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.