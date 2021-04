Viterbo, il sindaco di Orte appena sfiduciato: "Torneremo più forti di prima"

Sergio Nasetti 10 aprile 2021 a

L’indomani della mozione di sfiducia al sindaco passata in Consiglio comunale, Angelo Giuliani ha ripreso ad esercitare a tempo pieno la sua professione di avvocato. Si è infilato nuovamente la toga e lo si vede già impegnato in una udienza nell’aula del Tribunale di Viterbo. Le immagini del ritorno alla sua professione sono state postate dal’ex primo cittadino stesso sui social con un pensiero chiaro e netto sulle proprie intenzioni politiche per il futuro: “A ottobre con Orizzonte Comune torneremo al servizio dei cittadini ancora più forti. Chi ha voluto mandarci a casa si può mettere l’anima in pace: abbiamo la solidarietà e la collaborazione di tantissimi cittadini”. Giuliani promette anche che: “I posti di chi se n’è andato saranno presi da persone più qualificate di loro”.

“Avrei volentieri continuato a sacrificare parte della mia attività per realizzare ancora tante opere per Orte e per gli ortani – commenta l’ormai ex sindaco -, ma hanno prevalso biechi interessi personali e di partito”. Chiaro il riferimento, in particolare, ai due consiglieri Bacchiocchi e Tofone definiti da molti come i “traditori di Orte”.

“Queste persone che hanno votato la mia sfiducia, se avessero amato il loro Comune e i suoi cittadini, se fossero stati responsabili nei confronti dei loro elettori - dichiara Angelo Giuliani -, non avrebbero mai compromesso, a solo sei mesi dalle prossime elezioni amministrative, il mandato di un sindaco e della sua giunta, che conoscono a fondo il territorio, lasciando così Orte nelle mani di uno sconosciuto commissario. Tra l’altro - conclude Giuliani -, tutto ciò è avvenuto in piena emergenza pandemica, con la crisi economica più grave che si ricordi dalla fine della seconda guerra mondiale. Un atto veramente irresponsabile”. Insomma, la giunta è caduta, ma Orizzonte Comune intende farla rialzare presto.

