Viterbo, cicogne nere nel parco. Si ripete lo spettacolo nel Marturanum di Barbarano Romano | Video

Roberto Pomi 09 aprile 2021 a

a

a

Barbarano Romano terra di cicogne. Una coppia di questi splendidi esemplari è ormai domiciliata per tutti i mesi caldi presso il Marturanum. Il personale del parco regionale ha posizionato anche una telecamera che permette una vista sul nido ventiquattro ore su ventiquattro.





Si tratta dell’unico nido di cicogna nera conosciuto in Italia centrale. “Il maschio, che ha trascorso i giorni di attesa sistemando il nido per renderlo adatto alla nuova covata, appare ora impaziente di ‘mettere su famiglia’, mentre la femmina, appena arrivata, sembra volersi concedere ancora un momento prima del ‘grande passo’. Negli ultimi 3-4 anni, da questo nido si sono involati una decina di nuovi nati. L'augurio è che anche quest'anno la cova vada a buon fine, la speranza che qualcuno dei nuovi nati, una volta raggiunta l’età giusta, decida di mettere su casa nei paraggi. Presto avvistare uno di questi splendidi uccelli nei nostri cieli potrebbe non essere più un evento tanto raro”. Si legge sul sito del Parco Marturanum. Si guarda con grande interesse alla presenza della coppia, sperando che questo primo insediamento, nel corso degli anni, possa diventare l’avamposto di una più massiccia permanenza di questi stupendi animali sul territorio.

Il mistero dei tassi morti nelle campagne. "Colpa dei cambiamenti climatici"



Lasciando lavorare il tempo, il Marturanum è destinato a diventare un parco di sempre maggiore interesse, dove l'avvistamento di cicogne potrà diventare uno dei motivi per cui in tanti potrebbero decidere di passare da queste parti almeno una giornata. Un turismo naturalistico che troverebbe rafforzamento consistente nell’altro carattere rilevante dell’attrattore: essere sede di una vastissima necropoli etrusca. Una miscela di archeologia e natura che rende l’area di Barbarano di grande interesse turistico e che lascia sperare per un futuro di crescita e sviluppo del territorio. L'arrivo delle università statunitensi, che già da qualche anno si stanno occupando di effettuare nuovi scavi e studi, fa parte di questo delicato mosaico che sta prendendo forma a sud della Tuscia e alle porte dell’area metropolitana di Roma, con i suoi milioni di abitanti ed escursionisti della domenica.

Invasione di cinghiali. Nell'Alta Tuscia arrivano le recinzioni elettrificate

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.