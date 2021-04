Viterbo, picchia la moglie incinta e la spinge giù dalle scale. A processo il marito violento

Valeria Terranova 09 aprile 2021 a

E’ entrato nel vivo il processo a carico di un 32enne viterbese accusato di maltrattamenti in famiglia dalla ex compagna di 37 anni. I due episodi contestati all’imputato risalgono al gennaio e al marzo del 2014. “In quel periodo ero incinta del terzo figlio e una sera, dopo una discussione, mi gettò dalle scale. Sono riuscita a tornare in camera e a telefonare a mia sorella che all’epoca abitava nel mio stesso palazzo e a mia madre. Lui mi raggiunse e mi picchiò mentre mi insultava - ha raccontato la vittima -. Intanto, però, il compagno di mia sorella chiamò i soccorsi. A distanza di alcuni mesi, quando non vivevamo più sotto lo stesso tetto, il mio ex una sera cercò di entrare a tutti i costi in casa e anche in quell’occasione chiesi aiuto ai miei parenti. Avevo una dipendenza affettiva e per otto anni non ho denunciato, ma ha rovinato la mia vita e quella dei miei figli. Purtroppo finora non ha trascorso neanche un giorno in carcere”.

In seguito è stata sentita la sorella della giovane la quale ha confermato la versione della ragazza e a raccontato di essere stata anche lei bersaglio di aggressioni da parte del cognato. Successivamente ha testimoniato anche il marito della sorella della vittima, il quale ha ribadito di essere corso molte volte in aiuto della 37enne. “Ha menato anche me e ha distrutto la macchina di mia moglie. Nel tempo ne ha combinate tante e noi ci siamo sempre preoccupati per i nostri nipoti. Portavamo i piccoli a casa nostra nel tentativo di sottrarli a questi avvenimenti spiacevoli, perché erano terrorizzati. Era una situazione famigliare molto difficile e complicata. Le liti erano all’ordine del giorno”, ha riferito l’uomo.

L’ultima a testimoniare in favore della parte offesa è stata la madre, che ha esposto la propria verità sull’intera vicenda. “Mia figlia è viva per miracolo - ha affermato tra le lacrime la mamma della 37enne -. Non ho mai visto una persona così violenta. Ricordo benissimo tutto quello che le ha fatto. Lei mi chiamò per dirmi che l’aveva buttata giù dalle scale e che l’aveva pestata. Quando lei scappava e veniva a casa da me e mio marito lui sopraggiungeva poco dopo e la portava via con la forza e una volta ha menato anche me”. Il dibattimento riprenderà a fine settembre con l’ascolto di due operanti che intervennero in soccorso della donna pestata dall’ex compagno. Tuttavia, l’uomo risulta imputato anche in un altro procedimento. E’ infatti accusato di lesioni, sempre ai danni della ex convivente, per fatti risalenti al 2019. La sentenza è attesa per settembre.

