Viterbo, pericolo mareggiate domani 6 aprile sul Litorale a Tarquinia e Montalto. L'allerta della Regione

Forte vento e pericolo mareggiate nel Litorale a Tarquinia Lido e Marina di Montalto. Scatta l'allerta meteo della Regione Lazio per la giornata di martedì 6 aprile. Allerta gialla da domani mattina e per le successive 24 ore.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi, lunedì 5 aprile, l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla mattinata di domani, martedì 6 aprile, e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte dai quadranti occidentali. Mareggiate lungo le coste esposte come appunto Montalto Marina e il Lido di Tarquinia.

Il centro funzionale regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per vento su tutte le zone di allerta del Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del sistema di protezione civile regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la sala operativa regionale garantirà costante supporto. L’avviso prevede dalla tarda serata di oggi, lunedì 5 aprile, venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti settentrionali, sulla Provincia Autonoma di Bolzano, in estensione a Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Toscana. Dalla mattinata di domani, martedì 6 aprile, si prevedono, inoltre, venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti occidentali, su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e, per le successive 24-30 ore, sulla Calabria. Attese mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 6 aprile, allerta gialla per rischio temporali nelle Marche e per rischio idrogeologico sul versante orientale dell’Abruzzo.

