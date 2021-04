Viterbo, il Gambero Rosso premia la Gelart. Due coni per la storica gelateria di piazza delle Erbe

05 aprile 2021 a

Viterbo: la primavera 2021 inizia con una splendida notizia: Gelart, la storica gelateria artigianale di piazza delle Erbe, è premiata con due coni da Gambero Rosso nella famosa guida Gelaterie d’Italia, che raccoglie e descrive il lavoro dei migliori maestri gelatieri di tutta Italia. Negli ultimi sei anni i fratelli Bruzziches hanno lavorato con costanza per trovare le migliori materie prime e trasformarle in un ottimo gelato artigianale, senza utilizzare aromi, coloranti o conservanti. Il Gambero menziona la naturalità, la leggerezza e la cremosità di un gelato che parla del territorio della Tuscia Viterbese, grazie all’utilizzo del latte crudo locale, della ricotta di pecora e del miele della Maremma Laziale e delle nocciole e dei lamponi dei Monti Cimini.

Hanno colpito la critica la cassata siciliana con canditi artigianali, il sorbetto ai fichi fatto con frutta di stagione, la panna montata fresca aromatizzata al caffè o al lampone e i maritozzi artigianali farciti con palline di gelato. La pausa perfetta per rigenerarsi dopo una passeggiata nel centro medievale di Viterbo, da concedersi nel piacevole dehor con vista sulla splendida Fontana dei Leoni in piazza delle Erbe.

Questa la recensione della guida: "Con il suo piacevolissimo dehors in piazza delle Erbe, l'insegna è un ottimo approdo per choi voglia rinfrescarsi con un buon gelato dopo una passeggiata in centro città. Le ottime materie prime del viterbese entrano di gran diritto in un prodotto naturale, cremoso e leggero, a partire dal buon latte vaccino locale (non manca qualche opzione con il latte di capra proveniente da un allevamento della zona). E poi le nocciole, principesse dei monti Cimini, i lamponi, le more e così via. Tra gli ultimi questi testati, la frangola, fresca e saporita, il ricco gusto alla cassata siciliana, il sorbetto ai fichi. Rinfrancanti le granite, proposte in vari sapori.Si può scegliere di insaporire coni e coppette con l'ottima panna montata con vari aromi, dai lamponi al caffè. In proposta anche coppe yogurt e maritozzi farciti con gelato".

