Viterbo, rifiuti da Roma. La Tuscia stretta nella lotta tra Zingaretti e Raggi

Massimiliano Conti 04 aprile 2021

Se il 25 aprile Viterbo festeggerà, oltre a quella dal nazifascismo, anche la liberazione dalle 300 tonnellate di rifiuti aggiuntivi di Roma, Frosinone e Latina che la Regione Lazio ha dirottato da giovedì scorso a Monterazzano, dipenderà dall’esito del braccio di ferro che il governatore ha ingaggiato con la sindaca di Roma Virginia Raggi. Venerdì, durante l’inaugurazione dei nuovi posti di terapia intensiva a Belcolle, Zingaretti ha annunciato al primo cittadino viterbese Giovanni Arena la volontà di esercitare i poteri sostitutivi, vale a dire il commissariamento, qualora il Campidoglio non sceglierà uno dei sette siti già scelti dalla Regione per smaltire la propria monnezza. Arena abbozza: “Zingaretti mi ha assicurato che quella di Viterbo è solo una soluzione temporanea e che entro il 25 aprile il Comune di Roma, con le buone o con le cattive, avrà individuato la nuova discarica”.

Ma i toni minacciosi di Zingaretti non sembrano per ora spaventare il Campidoglio. “Io non metterò la sindaca Raggi nelle condizioni del 2019, non indicherò entro 30 giorni un sito di discarica perché non è così che si fa”, ha dichiarato all'agenzia Dire l’assessora capitolina ai rifiuti, Katia Ziantoni, che ha poi aggiunto: “Noi porteremo il piano industriale di Ama, ma i siti per lo smaltimento finale sono un’altra cosa. Fanno capo alla cartografia che deve essere aggiornata dalla Città metropolitana sulla base del Ptpr che la Regione Lazio deve adottare, perché dichiarato incostituzionale. Questo è il problema”. La lista dei siti, per la cronaca, è quella uscita fuori a suo tempo dal tavolo tecnico composto da Regione, Comune di Roma e Città Metropolitana. L’area su cui era caduta la scelta finale era stata quella di Monte Carnevale ma l’ex cava di Valle Galeria è finita ormai fuori gioco: l’iter autorizzativo è stato sospeso dopo l’arresto della dirigente regionale Flaminia Tosini e dell’imprenditore Valter Lozza, proprietario del sito tramite la sua Mad srl. "Non siamo disponibili a ripartire dall’analisi di quei siti - continua l'assessora Ziantoni - perché era distorta e individuava semplicemente le cave, che sono sempre le stesse”.

Insomma, a dispetto dell’emergenza, il muro contro muro tra Zingaretti e la sindaca Raggi continua, mentre sullo sfondo si sta giocando un’altra partita, tutta politica: quella delle prossime elezioni comunali nella Capitale. Per ora a pagare il prezzo dello scaricabarile tra Regione e Campidoglio è la Tuscia, ancora una volta trattata da Roma come l’ultima provincia dell’impero e costretta a sobbarcarsi dei rifiuti di tutto il Lazio. L’ex sindaco Giulio Marini, oggi delegato all’Ambiente per la Provincia guidata dal dem Nocchi non fa sconti al governatore: “Guida la Regione da otto anni, ormai, e non ha mosso un dito per risolvere il problema dei rifiuti di Roma, acuito dalla totale incapacità della sindaca Virginia Raggi”.

