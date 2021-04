Viterbo, arrivano i rifiuti di Roma. La Regione assicura: "Solo fino al 25 aprile"

Massimiliano Conti 03 aprile 2021 a

E' rivolta a Viterbo all’indomani dell’ordinanza con cui il presidente della Regione (clicca qui per scaricarla) ha dirottato sul capoluogo della Tuscia 300 tonnellate al giorno di rifiuti causa chiusura della discarica di Roccasecca. Zingaretti assicura che si tratta solo di un provvedimento temporaneo, dovuto all’ennesima emergenza e che entro il 25 aprile la monnezza riprenderà la strada di Roma. Ma per il momento il governatore convince solo sindaco Arena, che giovedì minacciava le barricate contro la ventilata ipotesi di vedersi scaricare a Monterazzano altri rifiuti: romani ma stavolta anche ciociari e pontini. Dopo aver incontrato Zingaretti ieri a Belcolle per l’inaugurazione dei nuovi posti di terapia intensiva, Arena ripone l’ascia di guerra. Lo stesso non si può dire degli altri politici e amministratori viterbesi, a cominciare dal presidente della Provincia Pietro Nocchi che pure a Zingaretti è politicamente molto vicino. “Ribadiamo la nostra contrarietà e riteniamo che le carenze di Roma capitale non possano essere letteralmente scaricate sulle altre province, nello specifico su Viterbo e sulla Tuscia”, dichiara Nocchi in una nota.

Ma procediamo con ordine e con l’ordinanza: fino al 6 aprile nella discarica gestita da Ecologia Viterbo verranno conferite fino a 200 tonnellate al giorno di scarti prodotti negli impianti Tmb 1 e 2 di Malagrotta, e 100 tonnellate di rifiuti di Latina. Dal 7 al al 12 aprile arriveranno 200 tonnellate al giorno da Roma, 100 tonnellate da Latina e 20 tonnellate da Colfelice (Frosinone). Infine, dal 13 aprile al 20 aprile 100 tonnellate al giorno da Roma, 100 tonnellate da Latina e altrettanti dal Frusinate. Zingaretti ha chiesto ad Arpa Lazio di controllare che Ecologia Viterbo rispetti l’ordinanza.

“Roma Capitale e Ama spa entro il 12 aprile devono stipulare accordi per raggiungere l’autosufficienza impiantistica in termini di trattamento e smaltimento dei rifiuti di Roma Capitale - spiegano dalla Regione - . Ama entro 20 giorni deve avviare la procedura di gara per la selezione di impianti di conferimento. Roma Capitale e Ama entro il 15 aprile devono chiarire, relativamente al progetto di revamping del Tmb di Roccia Cencia, la loro posizione e individuare le soluzioni sostitutive, subito percorribili, della capacità di trattamento attualmente assorbita dal Tmb di Rocca Cencia”. E ancora: “Roma Capitale e Ama spa, entro 30 giorni devono trasmettere un piano impiantistico ai fini dell’autosufficienza in termini di trattamento, trasferenza e smaltimento, in cui ci si impegni a realizzare una rete integrata di impianti. La Regione sta anche stipulando accordi per trasferimento in altre regioni”. Tradotto: le responsabilità sono tutte di Roma Capitale, quindi della sindaca Raggi e dell’Ama, società partecipata dal Campidoglio al 100%, che, da quando è stata chiusa Malagrotta, non sono riusciti a trovare un luogo dove smaltire i propri rifiuti. La Regione ha dovuto metterci una pezza: per ora la monnezza verrà smaltita nell’ultima provincia dell’impero, ma, tranquilli, a breve finirà in altre regioni con cui sono in corso trattative.

“Non si vuole mettere in crisi Viterbo dal punto di vista ambientale, ma tra territori ci si aiuta. E’ solo una scelta temporanea con la quale Roma viene messa di fronte alle proprie responsabilità”, fanno sapere dall’entourage del presidente. Ma in un Paese dove non c’è niente di più definitivo del temporaneo (vedi i rifiuti di Rieti che continuano ad essere smaltiti qui da illo tempore), la preoccupazione del territorio è massima. “Non è possibile che Viterbo sia invasa dai rifiuti di Roma, di Latina e di Frosinone. Il presidente Nicola Zingaretti forse confonde la Tuscia per una discarica”, commenta il senatore leghista Umberto Fusco. Giulio Marini, capogruppo di Forza Italia in Comune e delegato all'ambiente della Provincia, parla di ordinanza “vergognosa”, mentre il commissario provinciale azzurro Andrea Di Sorte si chiede che fine abbia fatto il piano rifiuti di Zingaretti. Il deputato meloniano Mauro Rotelli, infine, ha sperato fino all’ultimo che fosse solo un bruttissimo “pesce d'aprile”.

