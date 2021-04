Viterbo, rifiuti da Roma nella discarica di Monterazzano. Anche la Provincia alza la voce: "Siamo contrari"

02 aprile 2021 a

a

a

Anche la Provincia contraria all'arrivo dell'immondizia di Roma a Viterbo. In una nota firmata dal presidente Pietro Nocchi viene specificato.che la discarica di Viterbo dovrà farsi carico di: 300 tonnellate giornaliere fino al 6 di aprile, provenienti dal Comune di Roma e previsti per gli impianti TMB1 e 2 di Malagrotta e da Castelforte in provincia di Latina, 300 tonnellate giornalieri dal 7 aprile fino al 12 aprile provenienti dal Comune di Roma e previsti per gli impianti TMB1 e 2 di Malagrotta e da Castelforte in provincia di Latina; e 200 tonnellate giornaliere dal 13 aprile fino al termine dell’ordinanza provenienti dal Comune di Roma e previsti per gli impianti TMB1 e 2 di Malagrotta e da Castelforte in provincia di Latina. "Come Provincia di Viterbo ribadiamo la nostra contrarietà e riteniamo che le carenze di Roma Capitale non possano essere letteralmente scaricate sulle altre province, nello specifico su Viterbo e sulla Tuscia", tuona Nocchi. (Clicca qui per scaricare l'ordinanza dell Regione Lazio in pdf).

Doppio contenzioso per l'innalzamento della discarica di Monterazzano

"Comprendiamo - continua - la situazione emergenziale sottolineata dall’ordinanza, che avrà termine il 20 aprile. Così come comprendiamo che ad oggi Roma Capitale non si è ancora dotata della necessaria impiantistica di trattamento e smaltimento per il fabbisogno necessario alle esigenze di Roma Capitale e che continua il perdurare della mancata autosufficienza impiantistica in termini di trattamento e smaltimento dei rifiuti di Roma Capitale, produttrice di circa il 60 % dei rifiuti urbani prodotti nella Regione Lazio. Vogliamo sottolineare anche come la Regione Lazio ai punti 4 e 5 dell’ordinanza effettiva indichi dei termini perentori – entro 30 giorni dalla notifica – per far inviare sia a Roma Capitale ed Ama che alla Provincia di Latina un piano impiantistico ai fini dell’autosufficienza in termini di trattamento, trasferenza e smaltimento. La Regione Lazio chiede in tal senso un impegno concreto a Roma Capitale ed alla Provincia di Latina per la realizzazione di impianti e raggiungere l’autosufficienza".

Tonnellate di rifiuti da Roma in arrivo a Monterazzano. Zingaretti ha firmato l'ordinanza

"Sarà nostro compito, come Provincia interessata, monitorare la situazione ed il rispetto degli impegni presi per l’invio dei piani impiantistici e successiva realizzazione. Se si vuole risolvere il problema dei rifiuti a Roma, questo punto è fondamentale. Le competenze devono essere ristabilite: è dovere di Roma Capitale dotarsi degli impianti necessari per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti all’interno del Raccordo anulare, senza gravare sulle altre province del Lazio", conclude il presidente.

Rifiuti da Roma, l'ex sindaco Marini attacca Zingaretti: "Non siamo la pattumiera del Lazio"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.