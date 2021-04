Viterbo, rifiuti di Roma a Monterazzano. Marini (Forza Italia) attacca Zingaretti: "Non siamo la pattumiera del Lazio"

02 aprile 2021 a

Rivolta a Viterbo dopo che nel tardo pomeriggio del 1 aprile la Regione ha pubblicato il piano emergenziale dei rifiuti che prevede, momentaneamente, di dirottare parte dei rifiuti di Roma nella discarica viterbese di Monterazzano. Tra coloro che in queste ore stanno alzano la voce contro il provvedimento c'è l'ex sindaco di Viterbo Giulio Marini (Forza Italia): "La nuova ordinanza di Zingaretti sui rifiuti, che conferisce a Viterbo altra immondizia di Roma, è vergognosa: la Tuscia, che per decenni ha smaltito i rifiuti di Rieti e negli ultimi anni anche parte di quelli di Roma, non è disponibile a essere la pattumiera del Lazio. Quindi, si rispettino le due settimane stabilite nell’ordinanza, poi basta. Andare oltre è inaccettabile”.

Giulio Marini, delegato all’Ambiente della Provincia di Viterbo, è una furia, dopo aver letto l’ordinanza datata primo aprile del presidente della Regione Lazio, che farà arrivare altri rifiuti ‘romani’ nella Tuscia. “Zingaretti - sottolinea Marini - guida la Regione da otto anni, ormai. E non ha mosso un dito per risolvere il problema dei rifiuti di Roma, acuito dalla totale incapacità della sindaca Virginia Raggi. Adesso, con la Pasqua alle porte, si vogliono far pagare a Viterbo, che nel campo dello smaltimento, è un modello per tutta la Regione, l’immobilismo e l’inadeguatezza di Zingaretti e Raggi. Ma noi diciamo basta. Subiremo l’ennesimo sopruso per due settimane, ma va trovata una soluzione immediata per Roma e questo tocca a Zingaretti e Raggi: i cittadini e il territorio della Tuscia non possono e non devono pagare le loro colpe. E noi non assisteremo in silenzio a questo scempio: faremo valere i nostri diritti e difenderemo la nostra comunità”.

"Ricordo molto bene quando due anni fa Nicola Zingaretti veniva a spiegarci l'importanza strategica del nuovo piano rifiuti, che prevedeva la chiusura del ciclo in ogni provincia del Lazio, panventandolo come risolutivo e innovativo. Da allora il piano è ancora in bozza e a questo si aggiunge il mal governo del Comune di Roma, dove il Movimento 5 Stelle, con la sua totale incompetenza nella gestione della cosa pubblica, non è riuscito a mettere in piedi un servizio di raccolta efficiente ed uno smaltimento idoneo alle esigenze della Capitale d'Italia. Pensare di utilizzare Viterbo come pattumiera del Lazio è del tutto fuori luogo e non sarà pensabile ipotizzare questa situazione oltre il 25 aprile, data di scadenza dell'ordinanza regionale", dice il commissario provinciale di Forza Italia, Andrea Di Sorte.

