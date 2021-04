Viterbo, tonnellate di rifiuti di Roma in arrivo a Monterazzano. Sindaco pronto a ribellarsi

Massimiliano Conti 02 aprile 2021 a

C'è di nuovo la casella di Viterbo sulla ruota dei rifiuti laziali, che da mercoledì ha ripreso a girare vorticosamente con la chiusura della discarica di Roccasecca, in provincia di Frosinone. Per scongiurare l’ennesima emergenza a Roma e in Ciociaria sotto le feste pasquali, la Regione Lazio è pronta a dirottare la spazzatura negli impianti di Civitavecchia e Viterbo, in attesa di prendere accordi con altre regioni come Abruzzo e Toscana. (Clicca qui per leggere e scaricare l'ordinanza in Pdf).

L’ordinanza di Zingaretti è stata firmata nel pomeriggio di ieri e diffusa nella tarda serata ma già dalla mattinata nel capoluogo della Tuscia l’allerta era massima. Il sindaco, che oggi vedrà il governatore laziale a Belcolle, dove si inaugurano i nuovi posti di terapia intensiva, è pronto a contrastare il provvedimento, come ha già fatto contro il via libera dell’ex dirigente Flaminia Tosini all’innalzamento dell’invaso della discarica di Monterazzano. “Da anni smaltiamo a Viterbo già i rifiuti di Rieti – dice Arena – e questa città non può diventare la discarica del Lazio. Zingaretti e la sindaca di Roma Raggi una volta per tutte trovino una soluzione al problema dei rifiuti”. Arena è però consapevole di avere le armi spuntate, a fronte di una legge regionale che, in caso di emergenza, prevede appunto l’invio dei rifiuti negli impianti più prossimi. Intanto il sindaco sta facendo comunque predisporre agli uffici un dettagliato report sui quantitativi di rifiuti che attualmente vengono smaltiti a Viterbo.

Era stato l’assessore al ciclo dei rifiuti Massimiliano Valeriani, durante il consiglio regionale straordinario di mercoledì scorso, a confermare la nuova emergenza alle porte a causa del fermo per saturazione della discarica frusinate di Roccasecca annunciato dalla Mad, la società dell’imprenditore Valter Lozza finito agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta su Monte Carnevale insieme alla dirigente regionale e vicesindaca di Vetralla Flaminia Tosini.

“Si profila una nuova situazione di crisi per Roma e per la provincia di Frosinone – ha detto Valeriani -. La Capitale fra qualche settimana sarà completamente priva di impianti, viste anche le contraddizioni fra Ama e amministrazione capitolina. La giunta ha ribadito la disponibilità a riprendere i vecchi accordi con altre regioni. Serve che Ama ci indichi per quale quantità. Sarà anche emessa un'ordinanza per favorire lo smaltimento in altri impianti del Lazio”.

