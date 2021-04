Viterbo, giochi su Zoom per i bambini durante le vacanze di Pasqua

01 aprile 2021 a

All’interno del progetto R.A.F.F.A.E.L., realizzato con il contributo della Provincia di Viterbo, come Servizi e Politiche di conciliazione vita–lavoro, indicati dalla Comunità Europea, la cooperativa Gli Aquiloni ha attivato "Difendiamo l’allegria", un “servizio ponte” che si propone di tenere compagnia ai bambini della scuola primaria durante le vacanze di Pasqua.

Così 1, 2 e 6 aprile, dalle 10.30 alle 12.30, educatori, influencer, animatori, sono collegati on line (sulla piattaforma Zoom) per due ore ricche di contenuti: movimento e gioco, cucina, scoperta dei 5 sensi e manualità, ecologia e curiosità sull’ambiente e musica.

In diretta da un vero e proprio studio televisivo, i contenuti saranno resi accattivanti dalla grafica, dagli effetti speciali e dalle animazioni che daranno ai bambini la sensazione di trovarsi di fronte ad una vera e propria trasmissione televisiva, in cui però verrà dato largo spazio a loro, coinvolgendoli in prima persona.

Ogni bambino iscritto infatti, dovrà dotarsi di uno “zaino dell’allegria”, contenente alcuni materiali utili alla partecipazione alle varie attività. Il coinvolgimento e il divertimento sono assicurati!

