Viterbo, Zingaretti inaugura i nuovi posti di terapia intensiva a Belcolle

Nuovi posti di terapia intensiva all'ospedale Belcolle di Viterbo. Domani il taglio del nastro. Venerdì 2 aprile, alle ore 10, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, visita la struttura modulare per l’attivazione di 10 nuovi posti di Terapia intensiva. All'inaugurazione, oltre al governatore, parteciperanno l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato e Daniela Donetti, Direttore Generale della Asl di Viterbo.

I nuovi posti di terapia intensiva fanno parte del pacchetto di investimenti che la Regione Lazio ha predisposto per affrontare al meglio l'emergenza Covid che è ancora tuttora in corso. I finanziamenti arrivarono all'inizio della seconda ondata. Ora Belcolle potrà contare su 10 posti in più di terapia intensiva dedicati al Covid. Al momento attuale, stando all'ultimo bollettino della Asl di Viterbo sull'emergenza coronavirus del 1 aprile, delle persone refertate positive al coronavirus, 35 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 9 ricoverate presso la Terapia intensiva Covid di Belcolle, 27 ricoverate presso la Medicina Covid di Belcolle, 6 ricoverate presso la Medicina riabilitativa Covid di Montefiascone, 1342 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 11640 il numero delle persone negativizzate, 397 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 128462 tamponi, 683 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 17947.

Intanto nella mattinata del 31 marzo nel centro somministrazioni attivato presso il Corpo D dell’ospedale Belcolle, i medici e gli infermieri del Team Uscovid hanno eseguito la prima infusione di anticorpi monoclonali su un paziente residente nella provincia di Viterbo Covid positivo, a rischio di evoluzione severa, nel rispetto dei protocolli ministeriali e regionali. La procedura fornisce una opzione terapeutica ai soggetti non ospedalizzati a maggior rischio, al fine di ridurre il rischio di peggioramento delle condizioni cliniche del paziente e della eventuale attivazione di un ricovero ospedaliero.

