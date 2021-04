Viterbo, il Covid fa crollare il mercato pubblicitario. Cartelloni vuoti: "Calo del 50%"

Daniela Venanzi 01 aprile 2021 a

L’immagine rimanda alla desolazione. Là, dove prima venivano reclamizzate aziende, ristoranti, palestre, concessionari e negozi, oggi rimane soltanto il grigio dell’impianto. Non una parola di pubblicità, non un invito a visitare la propria attività. E’ quasi spettrale viale Raniero Capocci, i cartelloni pieni di colori e figure invitanti oggi rimandano solo l’ombra sullo spazio del parcheggio, così come gran parte di quelli sparsi per la città.

Una categoria, quella degli spazi pubblicitari, che anche a Viterbo ha subìto un crollo sostanziale delle proprie entrate. Da una parte il commercio messo allo stremo e dall’altra non una riduzione sulle imposte comunali da pagare. “Eh già – spiega Andrea Sorrenti, di As eventi pubblicità, gestore di 15 impianti – le spese di grafica, di illuminazione e delle tasse comunali sono rimaste le stesse e noi siamo arrivati a subire un calo, riferito ai soli cartelloni, del 50 per cento. Nessuno ha pensato alla nostra categoria. Eppure siamo colpiti di riflesso tanto quanto le imprese e le attività. A chi viene voglia in questo momento di spendere i soldi per mettere un cartellone? Se una concessionaria o un ristorante sono chiusi o hanno ridotto fortemente il loro lavoro, come possono pensare di investire? E’ la liquidità a mancare e senza quella non si va da nessuna parte”.

Riuscite almeno in alcuni punti a realizzarne qualcuno?

“Per quello che riguarda gli impianti di nostra gestione, riducendo molto il prezzo sì. Ma è solo un palliativo, servono soltanto a coprire alcune spese che, come ripeto sono rimaste inalterate e che comunque vanno pagate. Preferisco non guadagnare ma almeno riuscire a sostenere le spese, mi riferisco all’Enel, al personale e alle tasse comunali”.

Cosa vi sta penalizzando di più?

“Intanto questa incertezza, nessuno sa come comportarsi. Apri, chiudi e riapri. Non c’è una programmazione, non ci sono prenotazioni. Prima, per fare un esempio, si sapeva che a marzo c’erano due cartelloni, a maggio cinque a febbraio tre. Oggi si lavora per settimana, alla metà del prezzo e con una ovvia dilazione dei pagamenti per invogliare il cliente. Un disastro”.

Ma perché Viale Raniero Capocci è la zona più desolata?

“Quelli sono impianti, per la quasi totalità, di proprietà del Comune, che non abbassando di un euro il costo di affitto, non rende conveniente l’operazione. Ecco, forse in questo senso ci sarebbe da lavorare. Sono incassi mancati per la città. Entrate che potrebbero tornare utili. Si parlava di un bando, anche in tempi precedenti al Covid, per poterli gestire, ma ancora non se ne vede la luce, alcuni poi sono totalmente abbandonati”.

Condivide gli stessi pensieri di Andrea Sorrenti anche Gianni Obino della Panta CZ, azienda che conta 50 impianti all’attivo. “Questo incubo delle chiusure e delle riaperture è il male peggiore per noi. A colpi di Dpcm ci hanno reso impossibile programmare. E il danno, da psicologico è diventato economico. Abbiamo perso il 50 per cento del lavoro, e nel mese di marzo in questa seconda parte di chiusura le disdette sono praticamente totali”.

E sugli impianti comunali di viale Raniero Capocci?

“Lì c’è da fare un discorso diverso. Non avendo il Comune una rete di vendita e non abbassando i prezzi, diventa impossibile in questo momento poterli proporre”.

Per il futuro come la vedete, la ripresa sarà possibile?

“Credo proprio di sì, certo una mano la devono dare anche i media. Questo clima di paura estrema dovrà allentare la presa. Ora tra vaccino e cure ce la possiamo fare”.

