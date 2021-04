Viterbo, impianti fotovoltaici vicino a Ferento. Convocato Consiglio comunale straordinario

Massimiliano Conti 01 aprile 2021 a

Impianti fotovoltaici: la Tuscia e il capoluogo sempre più sotto assedio. Proliferano i progetti, anche nelle aree archeologiche come quelle di Castel d’Asso e di Ferento. Tanto che nell’ultimo consiglio comunale l’assessore all’urbanistica Claudio Ubertini è stato costretto ad ammettere che “la situazione ci è sfuggita di mano”. Alla luce di ciò, e alla luce soprattutto del fatto che l’iter per la realizzazione di nuovi impianti nel territorio comunale è prossimo alla conclusione, la consigliera del Pd Luisa Ciambella, con un ordine del giorno presentato ieri, chiede un consiglio straordinario per analizzare i nuovi progetti e all’amministrazione comunale quali pareri intenda esprimere. Per esprimersi la giunta Arena e la maggioranza hanno un mese di tempo, quello che va dal 26 aprile al 27 maggio, in cui si svolgeranno le conferenze dei servizi relative ad almeno 4 impianti fotovoltaici che interessano una superficie totale di circa 200 ettari. Impianti sui quali la Soprintendenza ha peraltro già espresso forte preoccupazione in merito al loro impatto paesaggistico o per il rischio archeologico: uno degli impianti ricade infatti tra l’Acquarossa e Ferento, un altro invece non lontano dal Bullicame.

I progetti in ballo sono, come detto, quattro: uno in località Palombara (0,99 megawatt picco circa di potenza su una superficie di 1,71 ettari), uno in località Pian di Giorgio (72,64 Mwp su una superficie di 101 ettari recintati, con annessa stazione elettrica Terna di 5 ettari in località Grotte Santo Stefano-Piscinale), uno in località San Cataldo (6,55 Mwp su una superficie di 8.53 ettari) e uno in località Marcolino di 99,4 MWp su una superficie recintata di 84,5 ettari (questo ultimo ripartito tra i territori comunali di Vitorchiano, Bomarzo e Viterbo). Le rispettive conferenze dei servizi si concluderanno il 26 aprile, il 28 aprile, l’11 maggio e il 27 maggio. “Si tratta di progetti che andrebbero a occupare ampie porzioni di terreni agricolo, in una provincia, la nostra, dove si registra un elevato consumo di suolo: 1,58 metri quadrati per abitante secondo l’ultimo rapporto Ispra, sopra la media regionale e nazionale – nota Ciambella -. L’assessore all’urbanistica, rispondendo a una mia recente interrogazione, ammette che la situazione sul fotovoltaico è sfuggita di mano e che in Comune stanno elaborando quel piano regolatore per le rinnovabili la cui stesura è stata più volte da me sollecitata con l’obiettivo per delimitare la superficie massima e identificare le zone di minor pregio da destinare a queste attività. E’ tuttavia improbabile che questo regolamento sia pronto per le scadenze ormai prossime”.

Secondo la consigliera dem è quindi necessario che Palazzo dei Priori assuma una posizione chiara e netta in anticipo. L'ex vicesindaca segnala inoltre che gli impianti in questione si andrebbero a sommare agli altri due campi fotovoltaici autorizzati tra settembre e novembre in località Rinaldone (tra Ferento e la Cassia Antica) e in località Petrignella, al confine con il Comune di Montefiascone. Da parte sua il Mibact ha auspicato “una valutazione complessiva di tutti i progetti fotovoltaici nel comune di Viterbo, anche in collaborazione con l’amministrazione comunale”. Per questo Ciambella ha chiesto che al consiglio straordinario venga invitata la Soprintendente Margherita Eichberg.

