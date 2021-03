Gambero Rosso, Lolla Gelato di Bolsena conferma i due coni. La recensione

30 marzo 2021 a

a

a

Lolla gelato, gelateria pluripremiata in Bolsena, è stata confermata per il quarto anno di seguito con due coni nella prestigiosa guida del Gambero Rosso “Migliori Gelaterie d’Italia 2021”. "Sin dal primo giorno abbiamo voluto creare prodotti buoni, completamente artigianali e legati al nostro territorio ed essere selezionati dal Gambero Rosso tra le decine di migliaia di gelaterie in Italia è un vero sogno. Da sempre lavoriamo sodo per offrire il miglior gelato possibile ai nostri clienti", hanno detto dalla gelateria. "Non lasciamo nulla al caso - continuano - selezioniamo attentamente i nostri fornitori, cercando in maniera certosina nella Tuscia, piccole realtà che ci aiutino a raccontare la nostra terra. C’è una forte etica in ogni nostra scelta questo è il motivo per cui aderiamo a slow food, all’Aic ed all’associazione Gelatieri per il gelato che si adopera per promuovere il Gelato artigianale di tradizione Italiana ,prodotto con sapienza, senza semilavorati industriali".

Trentadue aziende della Tuscia nella guida del Gambero Rosso

Questa la recensione apparsa sulla guida: "Lorenza Bernini continua a lavorare al meglio attingendo dalle produzioni di pregio del territorio e delle tante zone di elezione dell'intera Penisola, per la creazione delle sue mantecature. Nei gelati pochi ingredienti e una ricetta equilibrata e trasparente (quindi sempre ben visibile dal libro degli ingredienti), che esalta al massimo il loro sapore. Gli appassionati delle creme provino la stracciatella, il pistacchio, la nocciola viterbese, la vaniglia, il cioccolato bianco caramellato, il mascarpone e biscottini. Ma anche il sorbetto celebra al meglio la frutta fresca e stagionale; quindi via fragole, lamponi, meloni, more, basilico, fichi d'india, fichi settembrini, solo al momento giusto. Tra le chicche da menzionare il gusto all'extravergine, realizzato con l'olio nuovo del viterbese, e il bruscolino, un delizioso tuffo nei semini sgranocchiati durante l'infanzia".

Marfuga azienda dell'anno 2020 per Oli d'Italia di Gambero Rosso

Insomma una grande soddisfazione per il locale di Lorenza Bernini che conferma la fama delle sue produzioni.

La guida del Gambero Rosso premia il bar del Corso per il caffè che serve

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.