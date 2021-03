Vittorio Sgarbi, boom di contagi Covid a Sutri ma le scuole riaprono oggi e domani

30 marzo 2021 a

Sutri, negli ultimi 7 giorni si sono registrati in paese 25 nuovi positivi al virus, che rapportati a 100 mila abitanti, evidenziano un’incidenza di 384 casi, valore ben al di sopra della soglia critica di 250. Per questo l’associazione “Un’altra Sutri” chiede al Comune misure più restrittive, a cominciare dalla chiusura delle scuole oggi e domani, “come fatto da altri Comuni”. L’amministrazione Sgarbi però risponde no: “Vogliamo ribadire che nessuna norma consente a un sindaco di adottare provvedimenti contrari e opposti alle misure contenute in atti del governo”. Non è vero, ribatte “Un’altra Sutri”, “dato che così hanno invece deciso altri sindaci”.

La polemica corre sui social e il sindaco ci entra a gamba tesa, bollando come “mera strumentalizzazione politica le legittime preoccupazioni di genitori che temono per la salute dei propri figli. Bene lo sanno coloro che si rivolsero al prefetto per fare annullare le ordinanze sulla riapertura di ristoranti e bar gridando allo scandalo. Bene lo sanno coloro che non più di quindici giorni fa hanno firmato un documento affinché il governo non trasformasse la Tuscia in zona rossa. Oggi costoro vogliono che si emetta un’ordinanza di chiusura delle scuole senza una ragione che la giustifichi”.

La conclusione: “L’amministrazione, nella gestione dell’emergenza Covid, opera in stretto contatto con la Asl, il dirigente scolastico e le forze dell’ordine, e al momento non vi sono elementi che possano giustificare l’adozione di un’ordinanza sindacale di chiusura delle scuole che solo in caso di un accertato focolaio all’interno della scuola potrebbe essere giustificata. Molto si potrebbe dibattere sull’opportunità di aprire le scuole per soli due giorni prima della chiusura pasquale, ma ciò esula dalle competenze sindacali”.

