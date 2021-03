Viterbo, consigliera comunale positiva a Tuscania. Maxi assembramento la domenica delle Palme | Video

30 marzo 2021 a

Tuscania, una consigliera comunale, il marito e la figlia positivi al Covid. L’allarme è scattato a Tuscania, dove la Asl ha disposto tamponi a tappeto per il sindaco Fabio Bartolacci, gli esponenti della giunta e i consiglieri comunali. E non sono mancate le polemiche. Mercoledì scorso, infatti, la consigliera positiva ha partecipato nella sala consiliare del Comune alla presentazione del progetto definitivo di realizzazione della piscina di viale Trieste. I tamponi molecolari sono stati eseguiti ieri mattina, 29 marzo, a Belcolle e forse già oggi si dovrebbe conoscerne l’esito.

“Come amministrazione - ha affermato il sindaco di Tuscania Bartolacci nel corso della videocomunicazione ai cittadini sulla pagina Facebook di Tuscania Obiettivo Comune 2.0 -, avendo il nostro consigliere Rosalinda Del Signore contagiata abbiamo ripercorso indietro il momento in cui abbiamo trovato l’ultimo contatto. E l’ultimo contatto lo abbiamo avuto mercoledì (24 marzo, ndr) quando abbiamo presentato il progetto della piscina. In quell’occasione, però, come avrete visto dal video che abbiamo pubblicato, avevamo tutti la mascherina, l’abbiamo sempre tenuta e abbiamo mantenute le distanze, perché sappiamo che questo è l’unico modo per evitare il contatto. Detto ciò, però, in quell’occasione era presente, appunto, anche il consigliere Del Signore. Per questo ho chiamato la Asl e parlato con il dottor Chiatti, (capo dipartimento di prevenzione, ndr) al quale ho spiegato come si erano verificate le modalità della riunione”.

“Probabilmente anche a Tuscania sta circolando la nuova variante - ha aggiunto Bartolacci -, che è molto più contagiosa del normale virus, per cui dovremo continuare tutti a prestare la massima attenzione”. Un invito, quello del primo cittadino, che però non è stato ascoltato da alcuni tuscanesi. La foto sopra, infatti, è stata scattata domenica scorsa, nel giorno della celebrazione delle Palme, e ritrae un assembramento di decine e decine di persone ammassate tra le auto parcheggiate all’esterno della chiesa di Santa Maria del Riposo.

