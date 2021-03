Viterbo, festa abusiva in via dell'Orologio Vecchio. Tensione tra polizia e 20 sudamericani

A.D.P. 30 marzo 2021 a

Urla, schiamazzi e musica alta in via dell’Orologio Vecchio. Domenica sera, 29 marzo, intorno alle 21 alcuni residenti, esasperati dai rumori che provenivano da un’abitazione dove era in corso una festa, hanno chiesto l’intervento di polizia e carabinieri. Una volta giunte sul posto le forze dell’ordine sono salite nell’appartamento all’inizio di via dell’Orologio Vecchio, che affaccia proprio su piazza delle Erbe, dove hanno trovato un assembramento di 15-20 stranieri, pare di origine sudamericana. “Ma cosa sta succedendo? E’ forse in corso un blitz”, si sono chiesti alcuni cittadini capitati a passare a quell’ora in piazza delle Erbe.

Le forze dell’ordine, infatti, sono intervenute con 2-3 volanti e una camionetta della polizia, oltre ad una pattuglia dei carabinieri. Inoltre è stato richiesto anche l’intervento di un’ambulanza del 118. A quel punto è iniziata la “trattativa” per convincere gli stranieri ad uscire dalla casa per procedere all’identificazione che è avvenuta in strada, alle spalle della fontana di piazza delle Erbe. Le persone trovate nell’appartamento sono state identificate a fatica, visto che qualcuno di loro alle prime richieste delle forze dell’ordine si sarebbe rifiutato di mostrare i documenti. Sono stati attimi concitati, con alcuni stranieri che anche in piazza hanno urlato ad alta voce le loro rivendicazioni. Polizia e carabinieri hanno riportato la calma grazie ad una lunga opera di mediazione, che si è conclusa dopo circa un’ora e mezza.

Da quanto si è appreso, infatti, non tutti gli stranieri avrebbero accettato nell’immediato di farsi identificare dalle forze dell’ordine in quanto alcuni di loro avrebbero avuto il permesso di soggiorno scaduto. Inoltre agenti e militari hanno dovuto anche verificare se all’interno dell’appartamento vi fossero persone positive al Covid proprio per evitare, oltre alle violazione delle norme anti contagio, anche l’eventuale violazione della quarantena. Quello di domenica sera è stato l’ennesimo episodio di difficile convivenza tra viterbesi e comunità straniere in questa zona del centro storico. Dopo quanto accaduto alcuni residenti hanno riportato sui social l’ennesima protesta per lo stato di abbandono in cui versa via dell’Orologio Vecchio. Una situazione, a detta di loro, diventata insostenibile, condita da altri episodi simili che si sono ripetuti negli ultimi mesi.

