Viterbo, De Carolis: “Puntare su turismo verde e sostenibile”

Daniele Venanzi 30 marzo 2021 a

a

a

Se c’è una speranza è quella di ripartire, avendo avuto il tempo di riflettere e di lavorare su progetti e idee. Soprattutto nel turismo, settore che più di altri ha subito le conseguenze nefaste della pandemia, come dimostra questa seconda Pasqua blindata e desolata, lontana anni luce, per la provincia di Viterbo, dai pienoni di visitatori che si registravano prima del Covid durante la Settimana Santa e in occasione dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio. Ora gli operatori guardano all’estate, quando, con una campagna vaccinale già in fase avanzata, oltre che con il caldo che potrebbe far retrocedere il virus, si potrebbe tornare ad assaporare un barlume di normalità. A fare il punto della situazione, ovvero a parlare proprio delle prospettive per i prossimi mesi, è l’assessore al turismo, Marco De Carolis (FdI).

Il ministro Garavaglia: "Riaperture da aprile, in estate tutti in zona gialla"



Il Covid ha sfiancato tutte le strutture ricettive. Quali strascichi ci saranno dopo questo periodo?

“La situazione è obiettivamente molto pesante. Riguarda tutte le strutture che di fatto non lavorano da ormai un anno. La crisi certamente non si risolverà a breve, per cui sarà necessario sostenere davvero il settore dell’accoglienza per evitare di ritrovarci alla ripresa, speriamo rapida, all’esito della campagna vaccinale, in un deserto. Mi auguro che il Governo nazionale faccia la sua parte. Noi, per quanto riguarda l’amministrazione comunale, ce la stiamo mettendo tutta, in termini di risorse e idee, per far trovare Viterbo nelle condizioni migliori così da accogliere i turisti al momento in cui si potrà tornare a viaggiare. I dati sono incoraggianti, ogni volta che si è potuto siamo stati meta di flussi interessanti a dimostrazione che dobbiamo lavorare sulla strada che abbiamo intrapreso”.

In arrivo il pass vaccinale per andare in vacanza. L'annuncio di Speranza



In che modo il suo assessorato può essere vicino agli imprenditori turistici?

“Continuando con l’attività di promozione della città, attraverso interventi di riqualificazione e una nuova progettazione, e infine mediante la programmazione di eventi attrattivi. C’è un grande lavoro da fare per arrivare ad essere compiutamente una destinazione turistica, ma siamo nella direzione giusta. E questo percorso possiamo farlo tutti insieme, amministrazione, imprese e cittadini”.

Ci sono progetti da qui al 2022 ai quali sta pensando, per dare nuovo slancio al turismo e far ripartire l’economia viterbese?

“Dobbiamo puntare sul nostro patrimonio storico, artistico e ambientale. In questi due anni abbiamo indirizzato le nostre energie alla valorizzazione di quanto di bello abbiamo in città. E, finalmente, stanno giungendo a compimento i progetti legati al Polo museale urbano e alla valorizzazione della Via Francigena”.

Secondo Arbnb Viterbo è al quarto posto come metà preferita. Perché secondo lei? Cosa abbiamo di speciale per salire così in alto nella classifica del gradimento?

“In questo periodo così difficile si sono aperti spazi di mercato inediti per città come la nostra. Avremo a che fare soprattutto con il turismo nazionale e di prossimità. Target con esigenze specifiche a cui dobbiamo saper rispondere adeguatamente. Si è sempre più in cerca di esperienze, di storia, di relazioni col territorio che si visita. Ci sono nicchie molto interessanti su cui stiamo facendo un lavoro di studio e approfondimento: penso per esempio al cicloturismo e ai cammini. Insomma, al turismo verde e sostenibile”.

L’Europa mette a disposizione bandi a fondo perduto anche per il settore turistico. Vi state muovendo in questo senso?

“Da quando ho assunto la carica di assessore ho scelto, in collaborazione con gli uffici, di partecipare a tutti i bandi che riguardano cultura e turismo. Ne abbiamo anche vinti e continueremo nell’ottica di realizzare cose utili per la città”.

Qualche esempio?

“Mi riferisco al bando regionale per gli allestimenti di fine anno, che da tre anni finanzia la realizzazione del bosco di Natale a piazza del Comune, e poi al bando per la riqualificazione della Via Francigena che consentirà di integrare la segnaletica e migliorare la sicurezza lungo il percorso”.

Ha qualche idea particolare in serbo e della quale ci può dare qualche anticipazione?

“Preferisco, per lo stile che ho scelto nella mia attività amministrativa, affidarmi ai fatti più che annunciare progetti. Le linee guida dell’assessorato sono negli atti ufficiali del Comune. Chiaramente espressi. E su quelle stiamo lavorando quotidianamente. Da un anno a questa parte ancora con più impegno del solito, perché sentiamo la responsabilità di dover dare risposte serie e concrete a causa del dramma che stiamo vivendo”.

Civita di Bagnoregio è un esempio virtuoso per tutta la provincia. Oggi i suoi abitanti sono detassati e il flusso turistico produce incassi da capogiro. Non si potrebbe anche a Viterbo creare, per un particolare monumento o una delimitata zona, un ingresso a pagamento? Si dice che quando la gente paga, anche un prezzo simbolico, apprezza di più.

“Non so se sia possibile. Diciamo che al momento non è una priorità. Per certo, la riqualificazione di alcuni servizi, a partire da quelli museali, ci metterà sicuramente nella condizione di ridisegnare anche tariffe e incassi conseguenti”.

Vacanze all'estero consentite a Pasqua e Pasquetta nonostante la zona rossa: dove si può andare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.