Viterbo, morto nell'incidente sulla Tuscanese. Monterazzano piange Paolo Sganappa

E’ di un morto e due feriti gravi il bilancio di un incidente avvenuto nella tarda serata di sabato 27 marzo sulla strada Tuscanese, all’altezza del chilometro 4.5, appena fuori da Viterbo. Intorno alle 21.30 si sono scontrati un furgoncino Scudo, alla cui guida c’era l’uomo deceduto nello schianto, e un’autovettura Bmw 320 a bordo della quale c’erano madre e figlia, viterbesi residenti a Monterazzano. Per cause in corso di accertamento i due mezzi, che viaggiavano in direzioni opposte, probabilmente la Bmw era diretta verso Viterbo mentre l’automobile verso Monterazzano, sono entrati violentemente in collisione e sbalzati dall’urto ai lati della carreggiata.

L’uomo alla guida del furgone, Paolo Sganappa, 41 anni, residente a Monterazzano, è rimasto esanime, le due donne invece erano coscienti al momento dell’arrivo dei soccorsi; probabilmente è stata una di loro a dare l’allarme. Sono giunti sul posto i sanitari del 118 con due ambulanze e i vigili del fuoco, che sono dovuti intervenire per estrarre le tre persone dalle lamiere dei loro automezzi. Se le due donne, pur ferite in modo non lieve, non si trovavano in pericolo di vita, molto più gravi si sono presentate ai soccorritori quelle di Paolo Sganappa; i sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo ma per il quarantunenne non c’era più nulla da fare e la salma è stata affidata agli addetti dell’agenzia Il Cero; le due ferite sono state condotte in ospedale in codice rosso. Sono intervenuti anche agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi e regolare il traffico; la strada è rimasta bloccata fino a circa mezzanotte. I due mezzi sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.

E’ probabile che le tre persone rimaste coinvolte si conoscessero, tutte e tre residenti a Monterazzano; Sganappa era un tecnico riparatore molto conosciuto; lascia la compagna e un figlio. Conosceva bene le tre persone coinvolte il senatore Umberto Fusco, che ha così espresso il suo cordoglio: “La perdita di Paolo ha sconvolto me, la mia famiglia e un’intera comunità. Sono vicino al dolore della famiglia Sganappa e con grande commozione esprimo il mio cordoglio per la sua perdita. Il mio pensiero va ora ad Antonella e Valentina, madre e figlia, rimaste duramente ferite nello stesso incidente, ora in ospedale per far fronte alle importanti ferite riportate. Confidiamo che Antonella e la figlia Valentina Brachino che, tra l’altro, è stata politicamente impegnata come candidata alle elezioni regionali e poi alle ultime elezioni amministrative di Viterbo del 2018 per la Lega, possano rimettersi quanto prima. La mia vicinanza va, a nome mio e della Lega, alle loro famiglie, ai loro cari e all’intera comunità di Monterazzano, rimasta duramente colpita da questa triste vicenda”.

