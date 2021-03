Viterbo Covid, il bollettino del 28 marzo: 68 casi e 37 guariti

28 marzo 2021 a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Viterbo del 28 marzo: 68 casi e 37 guariti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino della Asl di Viterbo sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: 26 a Viterbo, 3 a Nepi, 3 a Sutri, 2 ad Acquapendente, 2 a Canepina, 2 a Castiglione in Teverina, 2 a Montalto di Castro, 2 a Monte Romano, 2 a Montefiascone, 2 a Barbarano Romano, 2 a Ronciglione, 2 a San Lorenzo Nuovo, 2 a Tuscania, 2 a Vasanello, 2 a Vetralla, 1 a Bolsena, 1 a Capranica, 1 a Celleno, 1 a Civita Castellana, 1 a Fabrica di Roma, 1 a Gradoli, 1 a Grotte di Castro, 1 a Onano, 1 a Orte, 1 a Tarquinia, 1 a Villa San Giovanni in Tuscia. Di questi casi 44 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 24 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 13266. Oggi è stata comunicata ai soggetti istituzionalmente competenti la fine del periodo di isolamento o la negativizzazione dal Covid-19 di 37 pazienti residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 14 a Viterbo, 4 a Bassano Romano, 3 a Caprarola, 3 a Orte, 3 a Soriano nel Cimino, 2 a Capranica, 1 a Blera, 1 a Bomarzo, 1 a Canino, 1 a Castel Sant’Elia, 1 a Civita Castellana, 1 a Nepi, 1 a Sutri, 1 a Vetralla.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, 29 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 6 ricoverate presso la Terapia intensiva Covid di Belcolle, 22 ricoverate presso la Medicina Covid di Belcolle, 4 ricoverate presso la Medicina riabilitativa Covid di Montefiascone, 1345 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 11465 il numero delle persone negativizzate, 395 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 126151 tamponi, 697 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 17770.

