Viterbo, Sandro Costantini nominato vice sindaco di Vetralla al posto di Flaminia Tosini

E’ Sandro Costantini il nuovo vice sindaco di Vetralla. Sostituisce la dimissionaria Flaminia Tosini nell’incarico più importante. Alla fine dopo diversi confronti e riunioni, sarà lui a fare il vice di Coppari. L’altra novità che si legge nell’attribuzione delle deleghe è l’arrivo in giunta di Diana Ghaleb, per osservare la parità di genere, la quale ricoprirà il ruolo di assessore alla Cultura con delega al centro storico, l’associazionismo e politiche europee. Vengono poi rimodulate, come evidenziato nel decreto, altre deleghe. Anna Maria Palombi oltre all’assessorato sui Servizi alla persona, la pubblica istruzione, Politiche Giovanili e occupazioni, prende anche quella, prima della Tosini, ai lavori pubblici. Sandro Costantini invece è assessore al Bilancio, programmazione economica, tributi, polizia locale e personale, oltre come già detto vice sindaco. Enrico Pasquinelli oltre al turismo, commercio, attività produttive, sport e protezione civile si occuperà anche di ambiente. Infine Postiglioni, assessore al patrimonio, all’urbanistica, agricoltura, sanità e manutenzioni.

E’ la stessa Anna Maria Palombi a parlare. Come sono andate le cose, in che modo avete deciso chi e quale incarico ricoprire? “Ci tengo a sottolineare - spiega il neo assessore ai lavori pubblici - che ci siamo confrontati questo sì, in una logica di dialettica e di diversità umana, ma non siamo mai arrivati alla lite, insomma nessuna lotta per la spartizione del potere. Anche perché, - chiarisce ancora la Palombi - quello che ci interessa è portare avanti il nostro programma in modo serio così come lo avevamo pensato insieme alla Tosini. Abbiamo speso energie e ottenuto risultati che non vogliamo buttare all’aria”. Ci avete messo un po’. “Sfido chiunque ad avere una prontezza e una reazione immediata rispetto ai fatti che ci sono piovuti addosso. Immagini un pugile che prende inaspettatamente un pugno nello stomaco. E’ così che ci siamo sentiti rispetto alla vicenda del nostro ex vice sindaco. Il nostro era un legame di progetto politico ma anche di amicizia che a tutt’oggi rimane. Era logico che dovessimo metabolizzare e poi reagire, così come abbiamo fatto”. La Ragonese dice cose diverse però. “Non è mia intenzione entrare nel merito di una polemica che non esiste. Tra l’altro non partecipando alle attività di giunta non credo possa avere notizie certe sul nostro modo di operare. Parlano i fatti, ad oggi abbiamo affidato tutte le deleghe e con decisione e responsabilità abbiamo intenzione di spendere ogni energia affinché la macchina amministrativa vada avanti. I cittadini hanno ogni diritto di essere tutelati”.

C’è qualcuno, in questo terremoto politico piombato sul paese, che parla di un possibile coinvolgimento dell’inchiesta che coinvolge l’ex vice sindaco, anche a Vetralla. “Voci che non hanno nessun legame con la realtà. Da noi non ci sono nuove discariche, non ci sono appalti di questa natura. Vetralla è fuori da qualsiasi coinvolgimento. E questo voglio ribadirlo con fermezza”. Rispetto alla lista, l’Albero, quella alla quale Flaminia Tosini credeva molto e della quale anche lei faceva parte, cosa ci può dire? Qualcuno parlava di un suo interessamento al ruolo di primo cittadino ora che non c’è più Tosini. “Non è mia intenzione fare il sindaco. Voglio certamente continuare quel progetto, è ovvio, rispetto al quale però non pongo nessuna condizione. Adesso è ancora presto per parlare di tale assetto, c’è da elaborare uno stato di cose in cui la riflessione deve avere la priorità. Purtroppo sono cambiate forzatamente le carte in tavola e oltre a prenderne atto e metabolizzarle, dobbiamo anche capire come portare avanti il nostro progetto politico in modo costruttivo. L’affetto per Flaminia ci ha reso questo colpo ancora più duro. Il tempo ci darà modo di capire come fare fronte, anche rispetto alla nostra lista civica”. Entrano in sostituzione di Ragonese e Tosini in qualità di consiglieri Emanuela Santucci e Mauro Presciutti.

