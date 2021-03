Viterbo, cibo acquistato con i fondi Covid dimenticato in un magazzino di Vitorchiano

Massimiliano Conti 28 marzo 2021 a

a

a

Passate di pomodoro, salami, bottiglie d’olio, pacchi di pasta e riso, farina e caffè: decine di prodotti alimentari, acquistati dal Comune di Vitorchiano con i fondi regionali per l’emergenza Covid e mai distribuiti, rischiano di marcire nei locali della scuola materna. A sollevare il caso sono i consiglieri di minoranza Gemini Ciancolini e Alessio Marzo. Si tratta di prodotti avanzati dai pacchi di derrate alimentari che l’amministrazione comunale aveva deciso di donare, in occasione delle ultime festività natalizie, a tutte le famiglie vitorchianesi composte da ultraottentenni. Senza però badare al reddito e al patrimonio. Tant’è che molti anziani senza problemi economici, a quanto riferiscono Ciancolini e Gemini, rifiutarono i pacchi considerandoli quasi un’offesa, oppure li donarono a persone meno abbienti.

Terapia con gli anticorpi monoclonali. Il direttore dalla famacia Asl: "Ecco come funzionano"

Cosa che secondo i consiglieri di minoranza l’amministrazione dovrebbe fare, o avrebbe già dovuto fare da un pezzo, prima che il cibo scada o deperisca per via dell’umidità, considerato che l’ambiente dove è attualmente accatastato non sarebbe dei più salubri. Da parte sua il sindaco Ruggero Grassotti rivendica la bontà di un’iniziativa che, a suo dire, sarebbe stata molto apprezzata dalla popolazione e annuncia che i prodotti avanzati saranno presto distribuiti dalla Caritas. Ma andiamo con ordine. “E’ inaudito che prodotti alimentari di marca acquistati con soldi pubblici – attaccano Ciancolini e Marzo – vengano lasciati deperire mentre ogni giorno ci sono persone e famiglie che si rivolgono ai servizi sociali del Comune perché, a causa dell’emergenza economica, non riescono ad andare avanti. Che cosa aspetta l’amministrazione a distribuire questi beni di prima necessità dai bisognosi?”.

Per l’emergenza Covid, per la cronaca, il Comune di Vitorchiano si è visto assegnare 100 mila euro: 70 mila dal governo e 30 mila dalla Regione. Proprio con questi ultimi fondi sono stati acquistati i prodotti alimentari, per una spesa di circa 5 mila euro. “Peraltro il Comune del tutto inspiegabilmente - continuano l’ex sindaco Ciancolini e il consigliere Marzo - ha acquistato questi pacchi non presso negozi del paese, ma alla Conad di Terni. Perché questi soldi non sono stati utilizzati per sostenere i tanti commercianti locali in difficoltà, magari aiutandoli a pagare gli affitti di negozi chiusi? Si è scelto invece di distribuire indiscriminatamente e a pioggia cibo di cui molte famiglie non avevano bisogno. Un’iniziativa che sa molto di elemosina elettorale”.

Un’iniziativa che, a quanto pare, ha creato tensioni nella stessa maggioranza, mentre la protezione civile comunale, al quale è stato affidato il compito di distribuire i pacchi e che è guidata da un fedelissimo del sindaco, sarebbe spaccata.

Il Lazio in arancione da martedì. Riaprono i parrucchieri, ritorno in classe per due giorni



Di tutt’altro parere il Comune, secondo cui l’iniziativa a favore degli over 80 “è stata molto apprezzata”. Secondo Grassotti si è trattato di “un gesto di dovuta attenzione nei confronti di una categoria che sta vivendo questa emergenza con grande apprensione, pagando tra l’altro il tributo più alto in termini di persone decedute. Nei giorni scorsi sono stati aperti i pochi pacchi non consegnati (poche decine rispetto ai 250 iniziali): il materiale alimentare, già organizzato e sistemato, sarà destinato alle famiglie che ne hanno effettiva necessità attraverso il servizio dell’emporio solidale; alcune consegne, con il fine di non far deperire il materiale, è stato già consegnato tramite la Caritas”.

Coronavirus, morto un anziano. I nuovi casi sono 67 e 50 i guariti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.