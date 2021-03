Alberto Angela torna a Vulci dopo 20 anni. Riprese per la nuova stagione di Ulisse

Veronica Ruggiero 27 marzo 2021 a

Montalto di Castro, Alberto Angela torna dopo 20 anni al Parco Naturalistico Archeologico di Vulci per le riprese della nuova stagione di “Ulisse – il piacere della scoperta”. Al seguito del paleontologo, arrivato mercoledì scorso, 24 marzo, anche una troupe televisiva della Rai. Non trapelano ancora indiscrezioni su quale sarà il tema della serata che vedrà protagonista del piccolo schermo gli scavi archeologici della provincia di Viterbo, certo è che le telecamere si sono concentrate tutte le necropoli della zona.

Alberto Angela è di nuovo a Vulci per le riprese di Ulisse. La prima puntata di venti anni fa la dedicò agli... Pubblicato da Sergio Caci su Lunedì 22 marzo 2021

Oggetto di interesse, oltre alla necropoli di Poggetto Mengarelli, anche la zona della necropoli di Tarquinia. Un popolo affascinante quello etrusco che il conduttore tv aveva raccontato già nella prima puntata della prima stagione del programma, andata in onda circa vent’anni fa. “Alberto Angela è di nuovo a Vulci per le riprese di Ulisse - scrive Sergio Caci sui suoi profili social – La prima puntata di vent’anni fa la dedicò agli etruschi e con la sua presenza continua a trasmetterci la sua, che è anche la nostra, passione per questo straordinario popolo”.

Un luogo senza tempo, la necropoli etrusca di Poggetto Mengarelli che, in seguito agli scavi effettuati dalla direzione scientifica della Fondazione Vulci sotto lo stretto controllo della Soprintendenza, ha restituito negli ultimi tempi un patrimonio storico e archeologico inestimabile. Sono circa 150 ormai i monumenti funebri riportati alla luce alla necropoli, depositari di tesori archeologici, che hanno restituito alla struttura archeologica del parco un nuovo interesse dal punto di vista dello studio dell’antica civiltà. Insomma per il sito archeologico di Vulci ci sarà una nuova vetrina per far conoscere la storia antica e suggestiva di questo posto. Angela, come detto da Caci, continua a seguire da vicino con passione tutte le scoperte fatte intorno a questo popolo.

