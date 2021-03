Viterbo, strada Verentana pericolosa. Sempre più urgenti le rotatorie

Danilo Piovani 27 marzo 2021 a

a

a

Marta, gli incidenti sulla variante della Verentana sono all’ordine del giorno, l’ultimo in ordine di tempo, è avvenuto martedì scorso nel primo pomeriggio, nella curva pericolosa del bivio “del ceraso”. Due feriti lievi e mezzi quasi distrutti: questo il bilancio. Con l’ennesimo incidente sono tornate le proteste dei cittadini, stanchi dalle promesse fatte e mai mantenute da tutte le amministrazioni comunali sulla realizzazione di alcune rotatorie. Una strada la Verentana, tristemente famosa per i numerosi incidenti anche mortali, uno purtroppo, avvenuto a pochi metri dall’abitato la scorsa estate, dove perse la vita un giovane.

x 1 / 5

Una strada definita maledetta, dove i mazzi di fiori, posti lungo il tratto, ne sono tangibile testimonianza. In questi giorni, si parla molto di sicurezza della variante che costeggia l’abitato del paese, attraversata da mezzi pesanti e vetture, nonché motocicli, ciclisti. Passaggio obbligato per chi si reca a Capodimonte, Valentano, Montefiascone e Viterbo. Più volte portata all’attenzione degli organi competenti come la Provincia, la variante, non è mai piaciuta sin dalla sua progettazione e realizzazione, in quanto piena di curve, pericolosi dossi ed incroci micidiali, che in molti casi, non permettono la visibilità.

I cinghiali si sono moltiplicati con la pandemia. Coldiretti: "Via libera all'abbattimento"

Sulla strada sono stati installati lampeggiatori luminosi e limiti di velocità che pochi, però, rispettano. Da tempo i cittadini chiedono che vicino al cimitero comunale, negli incroci pericolosi, come quelle “del ceraso” e nei pressi della chiesa della Madonna santissima del monte, si realizzino delle rotatorie per indurre gli automobilisti a moderare la velocità. Le tante promesse pre elettorali inserite al primo posto in tutti i programmi, delle amministrazioni che nel corso degli anni si sono succedute, per realizzare almeno una rotatoria, sono tutte cadute nel dimenticatoio, una volta finite le elezioni. La speranza di tanti martani è quella che la prossima amministrazione possa finalmente dare una risposta concreta ed una certezza ai cittadini, nel realizzare almeno una rotatoria nella curva pericolosa quella del “ceraso”.

Al volante ubriachi provocano due incidenti. Denunciati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.