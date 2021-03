Viterbo, ristrutturazione Torre Civica. Parte il recupero delle maioliche

Massimiliano Conti 27 marzo 2021 a

In attesa dei lavori che renderanno di nuovo fruibile la torre civica di Palazzo dei Priori, saranno restaurate le antiche piastrelle dei due quadranti dell’orologio che si affacciavano su piazza del Comune e su via Roma. Un’operazione voluta dall’assessore al patrimonio Paolo Barbieri e affidata al restauratore viterbese Emanuele Joppolo. Le maioliche, che risalgono al XIX secolo, molte delle quali ridotte in pezzi, erano abbandonate da anni in uno scantinato del museo civico di piazza Crispi. Più volte la direzione del museo ne aveva sollecitato il recupero, in considerazione del loro valore, ma soltanto di recente l’amministrazione si è decisa a intervenire recuperando 25 mila euro dall’avanzo di bilancio e destinandoli al restauro, che avverrà sotto l’egida della Soprintendenza.

I pezzi originali non torneranno al loro posto - a partire dagli anni Ottanta occupato da piastrelle realizzate da una ceramica di Civita Castellana - ma saranno collocati in uno spazio più consono all’interno dello stesso museo civico e quasi sicuramente rese visibili al pubblico. “La torre civica e l’orologio sono uno dei simboli di Viterbo – spiega Joppolo -. Ogni quadrante era formato da circa 100 formelle in maiolica policroma. Il primo, quello più antico, è datato 1816 e fu realizzato dal viterbese Francesco Ercoli, mentre l’altro è stato realizzato dalla fabbrica Richard Ginori di Firenze sul finire dell’800”.

Il restauro è un’operazione delicata e richiederà circa un anno di lavoro: “Purtroppo le maioliche non potranno essere reinstallate al loro posto sulla torre – continua il restauratore – ma verrà rimontato all’interno del museo civico. L’intervento prevede una prima fase di catalogazione per ricercare tutti i frammenti evitando di lasciar fuori anche le più piccole scagliette. Quindi i frammenti verranno incollati e reintegrati con una tecnica riconoscibile, compatibile e reversibile. Infine, una volta restaurate, le piastrelle in maiolica saranno collocate su un supporto probabilmente in ferro. Il quadrante è un’opera molto grande, che misura 4 metri per 4”. L’assessore comunale al patrimonio Paolo Barbieri, che al di là del suo ruolo contabile coltiva una grande passione per le opere e gli oggetti d’arte, non nasconde la sua soddisfazione per aver tirato fuori dai magazzini del Rossi Danielli reperti di notevole interesse storico-artistico e guarda anche oltre. Guarda, in particolare, all’arte contemporanea e alla chiesa degli Almadiani di piazza del Sacrario, che al suo interno, incredibilmente coperto dagli intonaci, custodisce nientemeno che un wall drawing dell’artista americano Sol LeWitt. “Prenderemo contatti con la Fondazione LeWitt – anticipa Barbieri – per verificare la fattibilità dell’operazione di recupero dell'affresco”.

