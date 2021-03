Viterbo Covid, al via le cure con gli anticorpi monoclonali. Il direttore della farmacia della Asl: "Ecco come funzionano"

26 marzo 2021 a

“I monoclonali possono essere un’arma straordinaria contro il Covid e nelle prossime ore arriveranno nelle farmacie ospedaliere, all’interno dei laboratori di galenica sterile, per essere infusi dai farmacisti ospedalieri. Le Regioni decideranno gli ospedali per la somministrazione, ma l’obiettivo comune sarà di curare il paziente riducendo l’ospedalizzazione. Non ci saranno disparità tra le varie strutture regionali perché le farmacie aziendali sono attrezzate in modo uniforme in tutta Italia”. Ad annunciarlo alla Dire è Arturo Cavaliere, direttore della farmacia aziendale dell’Asl di Viterbo e presidente della Società italiana di farmacia ospedaliera (Sifo).

Professor Cavaliere, l’Aifa ha approvato in via sperimentale i tre anticorpi monoclonali come terapia anti Covid: a chi sono rivolti e come funzionano?

“Il 4 febbraio l’Aifa ha rilasciato parere positivo proprio in base all’analisi e ai buoni risultati delle fasi cliniche di sperimentazione 1, 2 e 3, consentendo l’uso di questi anticorpi in contesti precoci di insorgenza della malattia. Essi determinano infatti una riduzione della carica virale, con riduzione delle ospedalizzazioni, visite e accessi al pronto soccorso. Con il decreto del 6 febbraio del ministero della Salute, è scattata l’autorizzazione temporanea di questi farmaci per il trattamento del Covid. Ad ore arriveranno quindi i monoclonali che sono neutralizzanti e diretti contro la proteina spike del Sars-CoV-2. La popolazione che potrà ricevere questo trattamento farmacologico dovrà avere un’età maggiore o uguale a 12 anni, essere positiva al virus e testata con Pcr di terza generazione, non deve essere in ossigeno terapia né ospedalizzata e con un’insorgenza dei sintomi da meno di 72 ore, gravi o lievi. Gli anticorpi verranno quindi distribuiti ad horas nelle farmacie ospedaliere a seguito dei contratti stipulati dal commissario straordinario, il generale Figliuolo, con le aziende produttrici degli anticorpi, che noi farmacisti ospedalieri contiamo possano essere un'arma terapeutica straordinaria contro il Covid-19”.

Come Sifo avete infatti espresso particolare soddisfazione per questa decisione.

“Siamo fieri perché i farmacisti sia territoriali che ospedalieri che rappresentiamo come Sifo hanno un ruolo anche nelle agenzie regolatorie e sono stati protagonisti fin dal primo giorno in questa pandemia. Le Regioni sceglieranno le strutture presso cui infondere questi farmaci, all’interno degli ambulatori di galenica sterile e dovranno seguire un setting specifico, sicuro e separato da quello di altri pazienti che come farmacisti siamo attrezzati a garantire”.

La farmacovigilanza è in capo al farmacista ospedaliero: come vi state organizzando per questa attività con i tre monoclonali?

“I farmacisti ospedalieri sono individuati come responsabili della farmacovigilanza degli anticorpi monoclonali: lo abbiamo già fatto con i vaccini anti-Covid-19, anche qui inseriremo le eventuali reazioni avverse che possono essere determinate dalla somministrazione nei registri della farmacovigilanza”.

Gestione e logistica dei monoclonali: le Regioni sono attrezzate o possono esserci delle disparità?

“Le strutture e i servizi farmaceutici territoriali ed ospedalieri sono accreditati a livello regionale e sono uniformi sul territorio, sono in grado di gestire in sicurezza, l'allestimento e lo stoccaggio di farmaci e vaccini, anche garantendo la ‘cold chain’ del caso di Pfizer e Moderna. Nel caso dei monoclonali la conservazione è tra 2 e 8 gradi, quindi perfettamente gestibili. Quello che sarà importante è gestire I volumi e pertanto sia lo stoccaggio che la logistica ma I farmacisti ospedalieri governano da anni questi processi. Non credo vi saranno comunque disparità tra Regioni”.

