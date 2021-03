Viterbo, 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. David Riondino trasmette in streaming dal teatro dell'Unione

25 marzo 2021 a

Il 2021 è un anno speciale per la cultura del nostro paese. Nell’ambito delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, è stato presentato in diretta sulla pagina Facebook della Regione Lazio “A Riveder le Stelle”: un programma di eventi dedicati al Sommo Poeta consultabili sul sito della regione (clicca qui) che prenderanno il via con il “Dantedì” proprio oggi, 25 marzo, (giorno scelto come ideale avvio del settecentenario in quanto secondo molti studiosi, la data di inizio della Divina Commedia, cioè la “discesa all’Inferno”, sarebbe da collocare al 25 marzo 1300).

Il calendario si arricchirà con tanti appuntamenti che animeranno teatri, parchi e monumenti naturali, palazzi e tanti altri luoghi della cultura della regione. Tra questi, a Viterbo, c’è Inferno Novecento, in programma stasera, 25 marzo, alle 22 in diretta streaming dal Teatro Unione e in replica sabato 27 marzo alle 21. Lo spettacolo, a cura di Federico Tiezzi, con Sandro Lombardi e David Riondino, nasce da un’idea del drammaturgo Fabrizio Sinisi e mette a confronto i maggiori personaggi dell’Inferno con grandi icone del Novecento (Lady Diana e Dodi Al Fayed, Marylin Monroe, Giulio Andreotti, Andy Warhol, Pier Paolo Pasolini…) e momenti cruciali della sua storia (Hiroshima, Vietnam, la guerra del Golfo…), costruendo una diversa possibilità di lettura e fruizione del poema. Lo spettacolo sarà trasmesso in streaming sui canali facebook di Visit Viterbo, Teatro Unione, Atcl Circuito Multidisciplinare del Lazio e sui canali youtube del Comune di Viterbo e di Tele Lazio Nord.

Tanti eventi anche nei musei, nelle biblioteche e negli istituti culturali. Il 6 maggio la biblioteca comunale di Oriolo ospiterà una delle tappe de “La Divina Commedia in 100 borghi”: spettacolo itinerante di Matteo Fratarcangeli prodotto dall’Associazione culturale Il Tempo Nostro. In questa tappa sarà presentato il Canto IX del Purgatorio. Il 16 maggio invece la biblioteca di Vignanello proporrà “E quindi uscimmo a riveder le stelle...”: estemporanea di pittura e di improvvisazione di lettura in collaborazione con il liceo Artistico Midossi. I quadri realizzati saranno esposti il 18 luglio in una mostra lungo le vie del centro storico. Anche il sistema museale aquesiano ha aderito all’iniziativa e proprio stamani alle 11 nel Museo civico diocesano del Palazzo vescovile saranno presentati tutti gli eventi. “Modalità di accesso - sottolinea il direttore della struttura, Andrea Alessi - la diretta streaming sulla pagina facebook del Comune di Acquapendente”. Domenica 18 aprile il testimone passerà al Museo del Fiore che organizzerà nel bosco del Sasseto alle ore 10 una visita teatralizzata su prenotazione (388-8566841/0763-719206/[email protected]) con repliche fino al 30 settembre.

