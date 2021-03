Viterbo, discarica di Monterazzano. Doppio contenzioso per l'innalzamento dell'impianto

Massimiliano Conti 24 marzo 2021 a

C’è un altro contenzioso che vede contrapposti davanti al Tar la società Ecologia Viterbo e il Comune in merito all’innalzamento della discarica di Monterazzano, autorizzato dalla Regione Lazio nell’ottobre del 2019. Al primo ricorso presentato da Palazzo dei Priori contro il via libera regionale alla sopraelevazione dell’invaso per 275 mila metri cubi, si è aggiunto quello contro la Regione della stessa Ecologia Viterbo, che ritiene non sufficiente la volumetria concessa. In pratica, se il Comune vuole bloccare l’ampliamento del sito, la società che lo gestisce rilancia chiedendo addirittura una sopraelevazione maggiore.

E’ del 3 marzo scorso una determina del settore affari amministrativi con cui viene dato incarico all’avvocato Cesare Cardoni, in rappresentanza del sindaco Arena, di resistere al giudizio promosso davanti al Tar del Lazio dalla Ecologia Viterbo srl. La vicenda, come detto, risale al 2019 e oggi torna d’attualità, anche perché la dirigente regionale che all’epoca autorizzò la sopraelevazione delle Fornaci è quella stessa Flaminia Tosini travolta dall’inchiesta sulla discarica di Monte Carnevale e finita agli arresti domiciliari insieme all’imprenditore Valter Lozza. Pare che nelle carte dell’indagine ci siano riferimenti anche al sito di Monterazzano, oltre che alle discariche di Civitavecchia e di Bracciano.

Il Comune di Viterbo, ricordiamo, si era opposto all’ampliamento in forza del principio di precauzione e in un’ottica di salvaguardia ambientale del proprio territorio. A Monterazzano, così come nell’impianto Tmb di Casale Bussi, da anni vengono conferiti i rifiuti della provincia di Rieti e, a seguito delle continue emergenze causate dalla chiusura di Malagrotta, anche una parte di quelli di Roma. Le ragioni contrarie dell’amministrazione viterbese, assunte agli atti dalla conferenza dei servizi, vertevano, come spiega il dirigente Eugenio Monaco, sulla contaminazione della falda acquifera, che secondo la Ecologia sarebbe imputabile alla natura vulcanica del territorio.

Nonostante però non siano mai state appurate le eventuali cause antropiche, la Tosini nel novembre del 2019 aveva autorizzato la sopraelevazione. Di qui il ricorso al Tar da parte del Comune, che ora si trova a resistere, insieme alla Regione Lazio, anche nella causa che la Ecologia ha presentato sempre dinnanzi al Tar per ottenere un aumento della volumetria autorizzata. E’ chiaro che i due procedimenti, anche se non dovessero essere unificati, sono legati a doppio filo, e un pronunciamento sull’uno finirà per riverberarsi anche sull’altro. Come noto, il Tar si esprime sul metodo più che sul merito delle questioni, ma difficilmente i giudici potranno non tenere conto anche degli sviluppi dell’inchiesta che ha coinvolto la dirigente regionale.

