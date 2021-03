Viterbo, studenti in difficoltà con la Dad. Cresce la richiesta di lezioni private

Daniela Venanzi 24 marzo 2021 a

Consacrati anche a Viterbo i nuovi “lavoretti”, quelli che per intenderci fino a qualche tempo fa erano quasi a totale appannaggio di camerieri, bagnini provetti, lavapiatti, aiuto baristi. Il Covid e le necessità del momento hanno spostato le richieste anche a Viterbo città e provincia, e così è arrivata l’esplosione di baby sitter, per aiutare i figli costretti a casa con i genitori che lavorano, e delle ripetizioni sia in presenza ma anche on line.

Chi, tra studenti delle superiori e universitari, o neo laureati ancora alla ricerca del lavoro della vita, non ha avuto modo attraverso i lavori stagionali, completamente cancellati, di mettere in tasca qualcosa, si è indirizzato là dove il mercato ha una domanda fortissima e in netta crescita. Oltre agli annunci privati, diverse le modalità con cui ragazzi, ma anche adulti, si propongono per le richieste. Ad esempio su Superprof, 31 solo per la lingua italiana, sono le persone che offrono ripetizioni private, con la possibilità della pratica on line. Per i prezzi si va da un minimo di 8 euro l’ora ad un massimo di 20 euro, la media si attesta sui 14 euro.

La matematica, sullo stesso sito vede invece circa 70 offerte, la media del costo qui sale, si arriva infatti fino ad un massimo di 30 euro l’ora. Poi ci sono greco, latino, fisica, economia, inglese, russo e perfino cinese. E le proposte arrivano anche per chi frequenta le elementari e medie con un più generico aiuto compiti. Su questo fronte sempre Superprof arriva a sfoderare oltre 200 “insegnanti” solo nel viterbese. Nel totale in tutto ci sono ben 364 profili.

Tra le qualifiche si leggono studenti o laureati di economia, di biotecnologie, ingegneria, lettere, giurisprudenza, filologia moderna, psicologia, molti quelli che frequentano l’Università della Tuscia, ma anche diplomati di licei e ragioneria. Le recensioni poi non lasciano dubbi, gli allievi attribuiscono agli insegnanti viterbesi un voto medio di 4.9 su 5. Praticamente un punteggio pieno. La prima lezione poi nel 97% dei casi è gratuita.

Un altro sito in cui è possibile trovare le offerte di viterbesi che danno ripetizioni o aiutano nei compiti, è scuola.net. la formula è sempre la stessa e la media dei costi delle lezioni si ripete, con 258 profili presenti. Tra le province oltre Viterbo sono presenti pressoché tutti Comuni. Canino, Grotte di Castro, Marta, Vetralla, Civita Castellana, Sutri, Montefiascone, Vasanello, Vitorchiano, Soriano nel Cimino, Canepina, Bomarzo, Vignanello, Ronciglione, Capranica, Tuscania, Blera, fino ad arrivare a quelli più sperduti e piccoli. Grazie alla tecnologia e alla web cam, sono infatti superate le barriere fisiche, che la paura del Covid ha particolarmente agevolato. La descrizione dei proponenti in entrambi i casi è dettagliata e quasi sempre con una foto. E poi ci sono gli intramontabili Kijiji, Subito.it e Bakeka.it, i viterbesi non fanno mancare la loro offerta neanche lì. Questa volta non attraverso un’organizzazione on line ma mettendo un annuncio diretto. Qui le offerte però si riducono alle dita di una mano. C’è poi un altro fronte che ha visto il moltiplicarsi di offerte, questa volta non da remoto ma in presenza. Quello delle baby sitter. Un po’ complice il bonus del governo, un po’ l’impossibilità di stare a casa mentre i figli piccoli sono in Dad, il mercato ha dato libero sfogo. Il sito Top Tata è quello più efficiente e anche in questo caso si parla nella maggior parte dei casi di studenti universitari e laureati. Insomma il mercato si muove, si modifica, e anche Viterbo cerca di stare al passo.

