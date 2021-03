Vittorio Sgarbi esulta. A Sutri raccolta differenziata all'81 per cento in una mese. "Risultato straordinario"

A. S. 23 marzo 2021 a

a

a

Nel primo mese del nuovo servizio di raccolta rifiuti, a Sutri è stato raggiunto l’ambizioso obiettivo dell’81% di differenziata. A darne notizia sono il Comune e Gesenu, la società con sede a Perugia operante nel settore dei servizi di igiene urbana ed extraurbana, che lavora anche a Montefiascone, Capranica e Blera. A Sutri, dallo scorso ottobre, è stata avviata un’importante novità nella raccolta dei rifiuti, con l’idea di raggiungere l’obiettivo dell’85% di differenziata: un risultato che dopo questo avvio promettente sembra essere sempre più vicino. “Un risultato straordinario - commenta il sindaco Vittorio Sgarbi -, in una città che della civiltà e dell’ordine ha fatto la sua missione. La nostra amministrazione è qui per lasciare un’eredità che duri nel tempo”.

Sgarbi scrive a Draghi: "La Tuscia non è da zona rossa"



La modifica ha riguardato l’inizio del “porta a porta” con conseguente rimozione dei cassonetti stradali dall’intero territorio comunale. A ogni cittadino o attività commerciale sono stati consegnati degli appositi cassonetti di ridotte dimensione, chiamati mastelli, ad uso esclusivo di ciascuna utenza, da utilizzare per la raccolta differenziata domiciliare, così identificati: carta di colore blu; plastica e i metalli di colore giallo; frazione organica, marrone; secco residuo di colore grigio; vetro, verde. Inoltre, sono state introdotte anche altre importanti novità volte a migliorare il servizio, quali il ritiro ingombranti gratuito a domicilio e il ritiro di rifiuti verdi (sfalci e potature) a domicilio, anch’esso gratuito, entrambi i servizi possono essere richieti contattando il nuovo Ufficio Clienti. Proprio in questi giorni sono stati anche intensificati i controlli condotti dalle guardie ecologiche per combattere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti: una battaglia che l’amministrazione, insieme a Gesenu, sta portando avanti in maniera puntuale e capillare.

Sgarbi contro il nuovo arresto di Corona: "Riportalo in carcere significa ucciderlo"

Attivato infine il nuovo numero verde Gesenu per prenotazione del ritiro di ingombranti o rifiuti verdi e segnalazioni da parte dei cittadini. Da lunedì 12 ottobre, chi ne ha necessità, può quindi chiamare i numeri 800 667036 (solo da rete fissa) o 075 5917125 (solo da telefoni cellulari) da lunedì a venerdì con orario 8.30 - 13 e 15 - 17; il sabato dalle 8.30 alle 13. Attivo anche il numero 333 9553215, per messaggi Whatsapp.

Vittorio Sgarbi a La Zanzara: "Ho un cancro alle pa**e, ho avuto il Covid senza saperlo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.