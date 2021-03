Viterbo, 22 milioni per il dissesto idrogeologico. La lista degli interventi nei comuni della Tuscia

23 marzo 2021 a

In arrivo nella Tuscia, grazie alla legge di bilancio del 2019, 22 milioni per finanziare 32 interventi di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico. Si tratta in alcuni casi di opere importanti, che consentiranno di eliminare criticità segnalate da anni, ma mai affrontate proprio per mancanza di fondi. Di seguito la lista completa dei lavori che saranno eseguiti nei prossimi mesi.

Acquapendente: Fondi per tre interventi: il primo di 900 mila euro per lavori di stabilizzazione di dissesti idrogeologici diffusi nel territorio comunale; il secondo di 800 mila euro per la stabilizzazione della rupe sottostante la Casa di riposo San Giuseppe e il terzo di 800 mila euro per la stabilizzazione della rupe di Castelnuovo. Barbarano Romano: Tre milioni di euro per la messa in sicurezza delle vie prospicienti la rupe e la cinta muraria del borgo. Bassano in Teverina: 996.587 euro per lavori di messa in sicurezza del versante orientale del borgo. Blera: 650 mila euro per lavori di completamento del consolidamento della rupe in località Pontoni. Bolsena: Per i lavori di messa in sicurezza del costone lungo via Madonna del Giglio ci sono a disposizione 216.500 euro. Calcata: 200 mila euro per le opere di consolidamento e messa in sicurezza delle scarpate laterali di via della Lira. Caprarola: 700 mila euro per il completamento dei lavori di messa in sicurezza della frana lungo il fosso in località Santa Teresa e 500 mila euro per il completamento dei lavori di messa in sicurezza del costone tufaceo lungo via Cisterna. Castiglione in Teverina: 850.311 euro per interventi di consolidamento in località Madonna della neve. Castel Sant’Elia: 295 mila euro per la messa in sicurezza della rupe nei pressi del santuario di Maria Santissima ad Rupes. Celleno: 980 mila euro per i lavori di messa in sicurezza e recupero del versante nord a rischio di frana e compromissione dell’aggregato storico di Celleno Vecchio. Cellere: Con 990mila euro il Comune metterà in sicurezza la rupe in località Sant’Egidio. Civitella d’Agliano: Un milione e 352.746 euro per la riduzione del rischio frana sul versante soggetto a fenomeni erosivi in località San Michele in Teverina. Fabrica di Roma: Lavori di completamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in località Vado Falcone per 991.666 euro. Gallese: Fondi per due interventi: il primo di 500 mila euro per lavori di consolidamento e sistemazione del costone tufaceo sottostante piazza Massa; il secondo di 248 mila euro per l’intervento di messa in sicurezza del parcheggio a Carbonare. Gradoli: 835.524 euro per lavori di consolidamento della rupe e di messa in sicurezza del versante adiacente il centro storico. Ischia di Castro: 780 mila euro per lavori di mitigazione del dissesto idrogeologico della scarpata meridionale sottostante l’abitato di via delle Piagge. Montalto di Castro: 800 mila euro per la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a Pescia Romana. Oriolo Romano: 293 mila euro per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del centro storico e di un tratto del fosso Serrale. Soriano nel Cimino: 395 mila euro per interventi di messa in sicurezza del costone soprastante via Innocenzo e via del Giardino. Valentano: 499.900 euro per il consolidamento del versante Sud del centro abitato e 327 mila euro per la messa in sicurezza del dissesto idrogeologico interessante l’ex cava in località Terra Rossa. Vallerano: Fondi per tre interventi: 470 mila euro per i dissesti idrogeologici in via della Pieve, via Fontana Nuova e zone limitrofe in località Pieve; 130 mila euro per la messa in sicurezza di via Guglielmo Marconi e zone limitrofe, 400 mila euro per il consolidamento della parete tufacea del centro storico. Vasanello: 335 mila euro per lavori di completamento del depuratore La Volga. Vejano: Con 390 mila il Comune completerà gli interventi di riduzione del rischio idrogeologico nel centro storico. Vignanello: 999.580 euro per opere di mitigazione del rischio idrogeologico in località via Valle Maggiore, via Costa Dei Frati e via Santa Filomena.

Soddisfatto il Movimento 5 Stelle, visto che i fondi arrivano dalla legge di bilancio del primo governo Conte: “Ora i cittadini - commenta il deputato Gabriele Lorenzoni - sanno la provenienza dei fondi per questi lavori. Ci aspettiamo che si riconosca il merito al governo Conte quando gli amministratori nei prossimi mesi daranno avvio ai cantieri. Finalmente, grazie al M5S, la fase dell’austerità è finita, inizia l’era degli investimenti per il territorio”.

