Viterbo, famiglie sempre più indebitate. Scatta l'allarme

Daniela Venanzi 23 marzo 2021 a

Si arriva con il fiato corto, quando le possibilità di fare fronte alle proprie esposizioni sono finite, nel momento in cui dilazioni di mutui, prestiti e finanziamenti superano le forze economiche a disposizione. Si parla di piccole imprese ma anche di semplici consumatori. E’ in questi casi che trova posto, il termine di sovraindebitamento. Il grido di allarme per Viterbo è pesante e il mezzo messo a disposizione unico, ma certo e funzionale. Si tratta dell’Organismo di composizione della crisi, l’Occ. A parlarne il suo referente, per la città di Viterbo, il dottore commercialista Maurizio Rubini.

Quante persone si rivolgono a lei in questo ultimo periodo?

“Il dato è veramente drammatico, se considera che soltanto io ricevo, in media, una persona a settimana. Prima del Covid non era così”.

In che condizioni arrivano a chiedere il suo aiuto, sia piccole imprese che persone fisiche indebitate?

“Purtroppo, e questo è il dato che più spaventa, chi arriva è già fortemente compromesso, e ciò avviene da sempre, cosa che poi non permette di portare a termine e con successo la procedura. Quando invece ci sono i margini per operare, le situazioni riescono a trovare il giusto sostegno e a riprendersi”.

Questa legge, la numero 3 del 2012, prevede un accordo , tramite un professionista, commercialista o avvocato, designato dall’organismo, con formulazione di una proposta di intesa con i creditori o nel caso di un consumatore, un piano di ristrutturazione dei debiti. Si riesce in questo modo a dare sostegno, a risolvere nel concreto situazioni di così grande difficoltà?

“La legge che lei ha citato, è stata tristemente famosa con il nome di legge salva suicidi, fino a poco tempo fa incontrava non pochi ostacoli per come era stata concepita. I paletti erano molti e il tribunale di Viterbo ha avuto una risposta abbastanza rigida, prevista dall’applicazione della legge stessa, ma piuttosto rigida. Per fortuna da dicembre ci sono stati i cambiamenti di cui parlavo prima, che l’hanno fortemente migliorata e resa più fruibile. In questo modo riusciremo di certo a dare maggiori esiti positivi”.

Fino ad oggi in che percentuale siete riusciti a dare aiuti?

“All’incirca parliamo di un 30% di aiuti rispetto alle richieste pervenute, ma ripeto con queste aggiunte migliorative, contiamo di fare molto meglio”.

Ci può spiegare nel concreto qualche esempio di persona che arriva da lei.

“Posso citarle una persona - spiega Maurizio Rubini - che con un reddito di 2000 euro al mese aveva una esposizione di finanziamenti per 1.800 euro. E questo è un dato emblematico di una posizione diffusa. Quello che mi domando è come le banche possano far esporre un proprio cliente così tanto. Pagare 1.800 euro avendone a disposizione solo 2.000 significa non poter fare fronte alle necessità quotidiane e trovarsi in seria difficoltà. Poi ci sono quelli che non riescono a pagare il mutuo, o ancora le famiglie con disabilità in casa che destinano tutte le risorse a questa problematica. Ci sono coniugi che prima lavoravano entrambi e oggi hanno perso il lavoro. Il Covid poi ha fatto la sua parte e ci ha messo sopra un carico devastante. Senza dimenticare le aziende colpite da questa crisi che non ha precedenti, così come i professionisti, e le imprese agricole nella nostra zona molto presenti. Insomma – chiarisce Rubini – non si salva nessuno”.

