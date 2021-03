Viterbo, il Real Madrid sceglie Vetralla. Allo stadio San Paolo la scuola dei Blancos

Roberto Pomi 22 marzo 2021 a

Aprite le porte. A Vetralla entrano i Galacticos: la società sportiva Fontus, del presidente De Marco, con il patrocinio del Comune di Vetralla, è stata selezionata per ospitare una settimana di camp estivo organizzato dalla Fundación Real Madrid, l’ente benefico che si occupa di promuovere in giro per il mondo l’immagine e i valori che hanno reso il Real Madrid il club più titolato al mondo.

Il Clinic si svolgerà a Vetralla presso l’impianto sportivo San Paolo in via Sant'Angelo dal 5 al 9 luglio 2021, dalle 8.30 alle 18.30 e sarà aperto ai giovani calciatori e calciatrici dai 7 ai 16 anni.

“Questa collaborazione sarà funzionale nella crescita e consolidamento della scuola calcio, immaginiamo i bambini sul tetto del mondo - commenta lo staff Fontus -. L’evento è aperto a tutti i piccoli appassionati di calcio”. Sul campo saranno impiegate le più moderne tecnologie applicate al calcio come il pallone Smartball, che misura la potenza del tiro, oppure la Sportstation, computer con tecnologia laser che calcola velocità e traiettoria del dribbling.

Tutti i partecipanti riceveranno il primo giorno di Clinic la mitica “camiseta blanca”, ossia la divisa da gioco Adidas Real Madrid, oltre a un pallone Adidas, una borraccia e una pratica sacca porta-scarpini. Al termine della settimana di allenamenti ogni giocatore riceverà una valutazione personalizzata di quanto mostrato sul campo e i migliori talenti si qualificheranno per le finali nazionali insieme ai migliori partecipanti di tutti i Real Madrid Clinics d’Italia. Superata anche questa selezione ci sarà l’invito a giocare una partita amichevole all’interno del mitico stadio madrileno Santiago Bernabeu.

Un sogno che si realizza, per un’estate da vivere alla grande sul tetto del mondo dello sport. Per partecipare è necessario registrarsi sul sito www.frmclinics.it. I posti sono limitati. Info 3381919715. Ragazzi e ragazze potranno cimentarsi per conquistare un biglietto per entrare in uno degli stadi più ambiti del pianeta calcio. Ma soprattutto potranno davvero divertirsi.

