Viterbo, Recovery Fund. Il Comune chiederà 35 milioni

Carmine, Pilastro, Sacrario, Santa Barbara: un totale di 35 milioni, di cui quattro a carico del Comune, per la qualità dell’abitare, per riqualificare zone degradate della città e per ricucire il territorio. Sono i soldi governativi legati al Recovery fund che il Comune spera di poter ottenere per dare un volto nuovo alla città dal lato urbanistico e della qualità dell’abitare. Se tutto andrà bene, e se i progetti che il Comune invierà al Ministero saranno accettati, verso fine del 2022 o nel 2023 Palazzo dei Priori avrà molto denaro per riqualificare le immediate periferie di Viterbo, intervenendo su piste ciclabili (proposta una a Santa Barbara), sugli spazi verdi del Carmine, su aree di parcheggio appena fuori le mura.

“Ma è ancora presto per entrare nel dettaglio degli interventi, in quanto i documenti che abbiamo presentato il 16 marzo non sono ancora dei progetti veri e propri, ma una sorta di studio di fattibilità. Ora il Ministero dovrà valutare se le nostre proposte meritano di essere finanziate. Noi crediamo di aver fatto un ottimo lavoro”, hanno detto il sindaco Giovanni Arena, l’assessore Claudio Ubertini e lo staff del settore Urbanistica. Lo hanno fatto in una videoconferenza alla quale hanno partecipato anche il nuovo dirigente dell’Urbanistica Stefano Peruzzo e il funzionario del settore Stefano Bigiotti. “Abbiamo concluso un lavoro preliminare per un progetto che può cambiare il volto della città, nello specifico migliorerà la qualità della vita delle nostre immediate periferie - ha detto Arena -. Oltre 35 milioni di riqualificazione urbana. Le misure riguardano Pianoscarano, Sacrario, Carmine, Santa Barbara: interventi sul sociale e sull’emergenza abitativa, sugli spazi degradati, e segna un intervento rivoluzionario e unico”.

Il Comune ha chiesto a vari enti pubblici e associazioni di collaborare per individuare le zone su cui intervenire: Provincia, Università, organizzazioni di categoria, Ater, diocesi, Collegio dei geometri e molte altre realtà. “Parte tutto da un bando del Ministero del 16 novembre 2020 sulla qualità dell'abitare - spiega Ubertini -. Le proposte hanno un limite massimo di 11 milioni per ogni intervento: noi abbiamo individuato due interventi”. Uno coinvolge l’area che va dal Carmine al Pilastro (zona Itis). Il secondo, il quartiere Santa Barbara. La conferenza è stata la prima del neo-dirigente dell’Urbanistica Peruzzo: “Spesso per i progetti si chiamano consulenti esterni, ma qui a Viterbo abbiamo fatto con risorse interne. Sono orgoglioso di avere una squadra preparata: le premesse per lavorare bene ci sono”. Chi ha preso parte alla preparazione dei progetti presentati è l’architetto Bigiotti: “Nei nostri studi di fattibilità presentati - afferma - c’è già un’idea della parte semi-periferica della città che vogliamo: Carmine, la zona delle mura, e quelle che vanno ricucite, rammendate e rilegate al centro storico. Un lavoro per ridisegnare il futuro della città”. Bigiotti precisa che gli interventi sono orientati ai dettami del Ministero: adeguamento sismico ed energetico per gli immobili comunali e di edilizia sociale, come la scuola materna del Carmine e le case popolari; riqualificare il verde urbano e le aree di parcheggio; mobilità sostenibile intorno al centro storico e a Santa Barbara; riqualificare lo spazio urbano tra le case di questo quartiere.

Le tempistiche sono lunghe: il 16 marzo sono stati presentati i documenti che precedono i progetti. Il Ministero si prende circa 90 giorni per valutare la prima fase delle progettualità. Seconda fase: 240 giorni per nuove richieste. La fase per ottenere i contributi va dal maggio 2022 all’inizio 2023.

