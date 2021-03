Viterbo, finto matrimonio con l'assessora alla cultura di Roma Lorenza Fruci gli costa il posto

Massimiliano Conti 21 marzo 2021 a

Tutto quello che pubblichi potrà essere usato contro di te. I frequentatori compulsivi dei social dovrebbero fare tesoro del celebre “Miranda warning” utilizzato dalla polizia americana prima di postare qualsiasi commento o immagine. Ne sa qualcosa il direttore artistico del festival Medioera, Massimiliano Capo, che ha visto evaporare un posto da capo staff al Comune di Roma da 90 mila euro l’anno a causa di alcune foto e video pubblicati su Facebook che documentavano il suo “matrimonio” con l'assessora alla cultura del Campidoglio Lorenza Fruci. La nomina di Capo è stata “congelata” anche se si è scoperto che i due non sono affatto sposati e che il loro legame sarebbe solo di natura artistico-virtuale. Per la cronaca le foto in questione - una delle quali ritrae Capo in velo da sposa mentre tende la mano alla Fruci a bordo di un trattore - sono scomparse dal profilo Facebook del direttore artistico di Medioera ma sul sito di Repubblica, che è entrata in possesso della delibera di nomina datata 15 marzo, è visibile una diretta streaming, datata 16 aprile 2020 (quindi in pieno lockdown), in cui Capo, introducendola al pubblico di Medioera, presenta Fruci come “una vecchia amica del festival e incidentalmente mia moglie”. “No, la parte privata avevamo detto di lasciarla fuori”, scherza lei, che aggiunge una “piccola postilla”: “Non tutte le coppie sono virtuali come noi, o tanto meno artistiche”. Un anno dopo, è storia di questi giorni, Fruci nomina Capo, si perdoni il gioco di parole, capo della propria segreteria in ragione delle sue “doti di competenza, riservatezza e capacità di lavorare in team”.

Peraltro anche la stessa nomina di Fruci ad assessora alla cultura al posto di Luca Bergamo, era stata contrassegnata da polemiche analoghe, essendo stata lei compagna di scuola della sindaca Virginia Raggi. A quanto pare così va il mondo anche sotto il cielo pentastellato di Roma. Ma tant’è. Capo, interpellato dal Corriere, conferma che tra lui e Fruci c’è solo un’amicizia. Galeotto fu appunto il festival di cultura digitale Medioera, del quale l’assessora è stata ospite. “Le foto pubblicate da Repubblica - spiega il direttore artistico - risalgono al Festival dell’amore di Milano di due anni fa. E’ stato solo un gioco ironico. Peraltro avevo tolto quelle immagini dal mio profilo Facebook prima che scoppiasse la polemica, ma su Internet niente scompare per sempre”.

Capo, peraltro, non è nuovo alle provocazioni. Fotografo, dj, performer, è un personaggio poliedrico e sui generis: per aspetto fisico e anche per eccentricità ricorda il celebre fotografo Terry Richardson come il quale si è spesso autoritratto senza veli. Capo nasce a sinistra, le sue amicizie sono state però sempre a destra: ha sempre fatto parte del gruppo dei Rotelli Boys e negli ultimi anni del cosiddetto “clan Medioera”. La sua presenza assidua negli uffici dell’assessorato alla cultura del Comune guidato dall’amico Marco De Carolis ha creato diversi mal di pancia all’interno della maggioranza.

