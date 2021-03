Viterbo varianti Covid, scattato il nuovo piano Asl

Alessio De Parri 21 marzo 2021 a

I trenta casi di varianti inglese, brasiliana e nigeriana nella Tuscia sono stati accertati dallo Spallanzani su un campione di tamponi eseguiti nelle ultime due settimane. Il report con i primi referti positivi è stato inviato un paio di giorni fa dall’Istituto nazionale per le malattie infettive di Roma e non ha comunque fatto trovare impreparata la Asl. Già prima di ricevere la conferma dallo Spallanzani, infatti, l’Azienda sanitaria ha iniziato ad applicare il protocollo restrittivo individuato per le varianti (quarantena di 14 giorni e tampone molecolare obbligatorio per la guarigione) sui pazienti sospettati, appunto, di aver contratto una delle tre diverse mutazioni del virus.

Sospetti legati in parte alla giovane età dei malati e in parte alla velocità di trasmissione del contagio, prerogative, queste, proprie delle varianti. Intanto nei giorni scorsi un caso di variante inglese sarebbe stato accertato su un alunno di una scuola elementare di Viterbo, mentre desta molta preoccupazione lo strano boom di contagi a Sutri, dove due giorni fa l’amministrazione aveva comunicato la presenza di una persona positiva alla variante inglese.

Ieri, 20 marzo, infatti, tra i 60 nuovi contagi nella provincia (11 minorenni), di cui 22 a Viterbo, ben 12 sono stati accertati proprio a Sutri, dove la Asl si è messa subito al lavoro per ricostruire la catena degli ultimi contatti e verificare se possano essere collegati o meno alla variante inglese. Resta il fatto che 12 casi in un giorno in un paese così piccolo rappresentano comunque un dato anomalo. Nel giro di pochi giorni, infatti, a Sutri i positivi sono saliti a 53. Così nelle prossime ore polizia locale e carabinieri, su richiesta del Comune, intensificheranno i controlli. Ieri, infine, i guariti nel Viterbese sono stati 31, di cui cinque a testa a Monterosi e Vignanello. I positivi attualmente sono 1.242. A Belcolle si trovano 29 pazienti ricoverati a malattie infettive, 5 in terapia intensiva e 22 in medicina Covid. Sei i ricoverati a Montefiascone, mentre 1.180 le persone in convalescenza a casa.

